5 redenen om de nieuwe Garmin Venu 4 te kopen in plaats van de Apple Watch 11

Garmin heeft de nieuwe Garmin Venu 4 gelanceerd. Dit is de nieuwste versie van zijn horloge met een lifestyle-focus en hij moet dus weer de strijd aangaan met de nieuwste Apple Watch. Aangezien de standaard Apple Watch ook net een upgrade heeft gekregen, naar de Apple Watch Series 11, moet je nu dus kiezen tussen twee nieuwe, verbeterde modellen.

De nieuwe Garmin is voorzien van een speaker, microfoon en spraakassistent, plus het gebruikelijke AMOLED-scherm, het bekende aanbod aan fitnesstrackingsoftware en ondersteuning voor de uitgebreide Garmin Connect-app. De Venu-modellen zijn ontworpen als smartwatches met een focus op een gezonde levensstijl. Hoewel ze dus iets meer als een normale smartwatch aanvoelen dan sommige andere Garmins, zijn het nog steeds geweldige hulpmiddelen voor serieuze activity tracking.

De voorganger van de Venu 4, de Garmin Venu 3, stond niet voor niets bovenaan onze lijst van de beste Garmin-horloges, dus we verwachten ook weer indrukwekkende prestaties van de Venu 4. Hij kost 549,99 euro, of je nou het 41mm-model of het 45mm model-koopt (al hebben ze beide ook een variant met een leren bandje voor 599,99 euro).

Dat maakt de Venu 4 in principe even duur als de Venu 3. Ook dat model had een adviesprijs van 549,99 euro bij zijn release twee jaar geleden. De Venu 4 is dus ook wel duurder dan de standaard Apple Watch Series 11. Dat model heeft een startprijs van 449 euro voor de 40 mm-variant met alleen wifi (geen LTE).

Er zijn echter ook een aantal dingen die je met dit Garmin-horloge kan doen, die je niet met de Apple Watch Series 11 kan doen. Voor de juiste gebruiker kan het het dus waard zijn om wat meer te betalen voor de Garmin Venu 4.

Hieronder zie je een lijst met vijf handige features die je op de Venu 4 krijgt, maar die je dus niet zal vinden op de beste Apple Watches.

1. LED-zaklamp

De Apple Watch heeft wel een soort zaklampfunctie, maar hierbij wordt gewoon het scherm fel verlicht. Dat is niet enorm effectief en daardoor gaat de batterij ook nog sneller leeg. De Garmin Venu 4 heeft, net als veel andere Garmin-horloges die dit jaar uitkwamen (zoals de Garmin Instinct 3), een speciale LED-zaklamp gekregen.

Je kan kiezen uit vier intensiteiten en er is ook een modus voor rood licht. Die modus is dan weer handig voor in de wildernis als je aandacht wil trekken of als je bijvoorbeeld 's avonds tijdens het wandelen of hardlopen goed zichtbaar wil zijn in het verkeer.

2. Batterijduur

De Apple Watch Series 11 heeft eindelijk een langere batterijduur hebben gekregen (met zes uur verlengd tot een totaal van 24 uur), en tegelijkertijd biedt de Garmin Venu 4 een batterijduur van twee dagen minder lang dan zijn voorganger, de Garmin Venu 3.

Toch weet de Garmin Venu 4 volgens Garmin nog steeds een batterijduur tot 12 dagen te bieden in zijn smartwatchmodus. Dat gaat ook nog wel flink omlaag als je het always-on display gebruikt, maar zelfs dan is de batterijduur langer dan bij een Apple Watch. Je kan hoe dan ook meerdere dagen met het horloge aan de slag zonder tussendoor op te moeten laden.

3. Nieuwe holistische gezondheidsfeatures

De Garmin Venu 4 is een van de eerste horloges met Garmins nieuwe 'Levensstijlregistratie'-feature, samen met de Garmin Instinct Crossover AMOLED. We hebben deze feature zelf nog niet getest, maar het lijkt in ieder geval erg te lijken op vergelijkbare features van Whoop en Oura die het mogelijk maken om context toe te voegen aan je hartslaggrafieken via digitale notities of tags.

Het registreren van dutjes, cafeïne-inname, alcoholinname en meer via deze Levensstijlregistratie kan extra duidelijkheid bieden voor data die niet echt bij je gebruikelijke patroon lijkt te passen. Als je bijvoorbeeld laat op de dag ineens nog veel cafeïne binnen hebt gekregen, kan je dit aangeven zodat je het vervolgens ook snapt als je later terugkijkt en ziet dat je slaapscore voor de eerstvolgende nacht omlaag is gegaan.

Een 'Health Status'-widget brengt je ook snel op de hoogte van afwijkingen van de norm als het gaat om je gezondheidsdata. Dat kan namelijk wijzen op stress of ziekte.

4. Detectie van circadiaans ritme

Ja, Apple heeft nu ook een slaapscore aan zijn horloges toegevoegd, maar Garmin is nog een stapje verder gegaan en claimt met de Venu 4 nu ook een inschatting te kunnen maken van je circadiaans ritme, plus hoe goed je dagelijkse schema aansluit op de natuurlijke slaapcyclus van je lichaam. Aan de hand van deze informatie zou je dan je bedtijd beter kunnen laten aansluiten op die natuurlijke cyclus voor een optimale slaap.

Garmin heeft ook Slaapconsistentie toegevoegd om je een beter overzicht van je gemiddelde bedtijd van de afgelopen week te geven.

5. Fitness Coach

Garmins zijn natuurlijk in de eerste instantie fitnesshorloges en de Garmin Connect-app is altijd al geweldig geweest op het gebied van work-out-mogelijkheden, zowel op je telefoon als op je horloge. De app is vooral handig voor hardlopers, fietsers en zwemmers dankzij stapsgewijze navigatie via de standaard work-out-app, samen met fantastische metingen. Apple's Work-out-app zit ook goed in elkaar, vooral met het vernieuwde watchOS 26-design, maar je krijgt hier niet dezelfde ondersteuning als bij Garmin.

Bovendien worden de features van Garmin nog verder uitgebreid met de Fitness Coach. Fitness Coach is een uitbreiding voor de gepersonaliseerde work-outs die aan de hand van een algoritme voor je worden gecreëerd. Je krijgt onder andere dagelijkse voorgestelde work-outs te zien, waaronder voor wandelen, hardlopen, fietsen en HIIT.

We zullen de Garmin Venu 4 binnenkort ook nog uitgebreider testen, dus hij zou zomaar ineens een plek in ons overzicht van de beste smartwatches kunnen krijgen.