Garmin Venu 4 met Fitness Coach gelanceerd voor 549,99 euro

Garmin heeft vandaag Venu 4 aangekondigd, de nieuwste smartwatch in de serie met innovatieve nieuwe gezondheids-, fitness- en toegankelijkheidsfuncties. Om gebruikers te helpen hun lichaam beter te begrijpen en gezondere beslissingen te nemen, kunnen ze met Venu 4 hun gezondheidstrends bijhouden en veranderingen in hun levensstijl registreren om te zien hoe hun keuzes hun algehele welzijn beïnvloeden. Het horloge heeft ook een stijlvol metalen ontwerp, een ingebouwde luidspreker en microfoon en een heldere LED-zaklamp die zorgt voor meer zichtbaarheid in donkere omgevingen. En met een batterijduur tot 12 dagen in smartwatch-modus hoeven gebruikers hun horloge niet elke nacht op te laden, waardoor het gemakkelijker wordt om 24/7 gezondheidsgegevens bij te houden en een meer holistisch beeld te krijgen van hun slaap, hartslagvariabiliteit (HRV), Body Battery-energiemonitoring en meer.

Nieuwe functies

De nieuwe Garmin Fitness Coach biedt gepersonaliseerde trainingen voor meer dan 25 verschillende fitnessactiviteiten, van wandelen en indoor cycling tot roeien, HIIT en meer. Deze op hartslag en duur gebaseerde trainingen worden dagelijks aangepast op basis van activiteitengeschiedenis, slaap en herstel. Gebruikers kunnen een Garmin Fitness Coach-plan opstellen om op maat gemaakte trainingen te ontvangen en hun voortgang bij te houden in de Garmin Connect-app. Als gebruikers geen plan opstellen, krijgen ze nog steeds dagelijks trainingssuggesties voor verschillende fitnessactiviteiten. Voor degenen die meerdere activiteiten in één training doen, houdt het gemengde sessieactiviteitenprofiel meerdere activiteiten in één sessie bij in plaats van afzonderlijke activiteiten op te slaan.

Bekijk daarnaast of gezondheidsstatistieken zoals hartslag, HRV, ademhaling, huidtemperatuur en Pulse Ox tijdens het slapen afwijken van hun gebruikelijke bereik. Deze veranderingen kunnen wijzen op extra stress voor het lichaam en kunnen verband houden met fysieke activiteit, mogelijke ziekte en meer. Deze functie is momenteel beschikbaar in bètaversie op het horloge en in Garmin Connect.

Slaapafstemming biedt nog meer gepersonaliseerde slaapbegeleiding door bij te houden hoe goed het lichaam is afgestemd op zijn interne slaapcyclus met behulp van het circadiane ritme. Slaapconsistentie geeft een overzicht van de gemiddelde bedtijd van de afgelopen zeven dagen.

Verkrijgbaar in twee maten

De Venu 4 heeft een verfijnd metalen ontwerp en is verkrijgbaar in twee maten, 41 mm en 45 mm, en in leuke kleurencombinaties, zoals lunar gold en light sand of silver en citron, met leren of siliconen bandjes die gemakkelijk kunnen worden verwisseld. Beide maten hebben een ingebouwde LED-zaklamp voor betere zichtbaarheid in het donker, plus een luidspreker en microfoon om te bellen en gebeld te worden vanaf het horloge wanneer het is gekoppeld aan een compatibele iPhone- of Android-smartphone en om de spraakassistent van de telefoon te gebruiken om te reageren op tekstberichten. Bepaalde spraakopdrachten, zoals ‘start een hardloopactiviteit’ en ‘stel de timer in op 5 minuten’, kunnen ook rechtstreeks vanaf het horloge worden geactiveerd, zonder dat er een telefoon hoeft te zijn aangesloten.

Om elk doel te ondersteunen, bevat de Venu 4 de reeks gezondheids-, fitness- en verbonden functies van Garmin, waaronder HRV-status, Body Battery, gezondheidsmonitoring voor vrouwen (inclusief huidtemperatuur voor schattingen van eerdere ovulaties en verbeterde menstruatievoorspellingen), de Garmin ECG-app, trainingsvoordelen en hersteltijd, trainingsgereedheid, hardloopdynamiek op basis van polsgegevens, slimme meldingen, ingebouwde muziekopslag, Garmin Pay, veiligheids- en trackingfuncties en meer.

De Venu 4 is vanaf 22 september 2025 verkrijgbaar en heeft een adviesprijs vanaf 549,99 euro.