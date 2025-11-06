Let op de verborgen kosten van smartwatches

Black Friday komt eraan, en dat betekent kortingen op zowat elk populair techproduct inclusief smartwatches. Een goedkope Fitbit Inspire 3 voor onder de 100 euro, een Apple Watch SE 3 met tientallen euro’s korting of een Samsung Galaxy Watch met een gratis bandje erbij. Op papier klinkt dat als een goede deal. Maar steeds vaker blijkt dat de échte kosten van een smartwatch pas beginnen nadat je hem om je pols hebt gedaan.

Waar je vroeger een eenmalig bedrag betaalde voor hardware, willen fabrikanten vandaag vooral dat je blijft betalen.

(Image credit: Future)

Abonnement hier, abonnement daar

Fitbit is het bekendste voorbeeld. De meeste modellen, zoals de Fitbit Charge 6, worden geleverd met zes maanden gratis Fitbit Premium. Dat abonnement geeft je toegang tot extra analyses, zoals hersteltrends, slaapprofielen en stressmanagement.

Zodra die proefperiode afloopt, verdwijnen veel van die inzichten achter een betaalmuur. Zonder Premium zie je nog wel de basis. Denk aan hoeveel je geslapen hebt, je hartslag, aantal stappen, maar de uitgebreide rapporten en maandelijkse trends worden onbereikbaar. Wie die functies wil behouden, betaalt 8,99 euro per maand of 79,99 euro per jaar.

In de praktijk betekent dat dat een “goedkope” Fitbit op termijn duurder wordt dan verwacht. Koop je een Fitbit Charge 6 met zes maanden Premium, dan ben je na twee jaar gebruik al snel meer kwijt aan abonnementskosten dan aan de tracker zelf.

Garmin volgt hetzelfde pad maar minder extreem

(Image credit: Future)

Jarenlang gold Garmin als het tegenvoorbeeld: geen abonnement, geen beperkingen, alle data gratis. Maar ook dat begint te veranderen. Sinds kort biedt Garmin het nieuwe Connect+-abonnement aan, eveneens voor 8,99 euro per maand. Daarmee krijg je toegang tot functies zoals Active Intelligence, die via AI extra gezondheidsinzichten probeert te geven.

In theorie klinkt dat nuttig. In de praktijk blijkt Active Intelligence vaak gewoon bestaande data in een andere vorm te tonen: bijvoorbeeld hoeveel stappen je nog moet zetten om je dagdoel te halen, of dat je “deze week meer calorieën verbrandde dan vorige week”.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De basis blijft gelukkig gratis, maar het toont wel aan dat zelfs merken als Garmin experimenteren met betaalde lagen bovenop hun apps. Garmin Connect blijft tot de dag van vandaag nog steeds het meest overzichtelijke en gedetailleerde dataplatform als het komt op sporthorloges.

(Image credit: Future)

Apple, Samsung en co: optionele kosten

Niet elk merk pakt het zo aan. Bij Apple is Fitness+ optioneel en biedt het enkel begeleide workouts en video’s. De gezondheidsdata van je Apple Watch Series 11 blijft vrij toegankelijk, ook zonder abonnement.



Toch bestaan er ook bij Apple en Samsung "verborgen kosten" van een ander soort: alle smartwatches met mobiele 4G-connectiviteit vereisen een apart abonnement bij je provider. Dat extra eSIM- of Multi-SIM-abonnement laat je horloge zelfstandig bellen, berichten sturen en streamen zonder dat je smartphone in de buurt is. Handig tijdens het sporten, maar het kost meestal tussen de 5 en 10 euro per maand.



Een concreet voorbeeld: de Samsung Galaxy Watch Ultra met LTE-verbinding kost bij Odido momenteel 27 euro per maand over een looptijd van twee jaar. Daarvan gaat 22 euro naar de smartwatch zelf en 5 euro naar de Multi-SIM-optie. In totaal betaal je zo 120 euro extra aan verbindingskosten over twee jaar, bovenop de prijs van het toestel.

De echte prijs van gemak

(Image credit: Fitbit)

De smartwatchmarkt schuift richting abonnementen en dat is geen toeval. Fabrikanten zoeken naar terugkerende inkomsten en zetten hun data-analyseplatformen om in diensten. Maar als consument is het belangrijk om te beseffen dat goedkoop niet altijd goedkoop blijft. Een korting van 30 euro tijdens Black Friday klinkt aantrekkelijk tot je beseft dat het abonnement erna tientallen euro's per jaar kost.

Wie vooral stappen telt, meldingen wil ontvangen en af en toe zijn slaap bekijkt, heeft geen abonnement nodig. Maar wie traint met concrete doelen of uitgebreide gezondheidsanalyse wil, kan een betaald plan overwegen. Met de gratis opties die er nu zijn, zou ik dit zelf niet aanraden, maar zolang het een bewuste keuze is, is dit het overwegen waard. Zolang je er niet pas na zes maanden achterkomt.