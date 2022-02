Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21: il nostro confronto

Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21

Il Samsung Galaxy S22 è stato annunciato ed è il primo smartphone di punta a essere lanciato nel 2022. Ma regge il confronto con il predecessore, il Samsung Galaxy S21?

Non abbiamo ancora avuto l'opportunità di recensire il Galaxy 2022, ma abbiamo tutte le informazioni ufficiali sulle relative specifiche. Ci sono delle migliorie in alcuni aspetti, interessanti scelte alternative in altri e alcuni elementi che non sono cambiati.

Aggiorneremo questo articolo con maggiori dettagli una volta che riusciremo a provare il Galaxy S22 in modo più approfondito. Per ora, diamo un occhiata alle differenze fra i due flagship, caratteristica per caratteristica.

Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21: prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy S22 (Image credit: Future)

Il Samsung Galaxy S22 è stato presentato il 9 febbraio 2022. Il prezzo di partenza sui mercati europei è di €849 per Galaxy S22, €1.049 per Galaxy S22 Plus e €1.249 per Galaxy S22 Ultra.

Il Samsung Galaxy S21 è arrivato il 29 gennaio 2021, e si è fatto notare subito per un approccio più accessibile rispetto al Galaxy S20. I prezzi partivano da €879 per l'S21 5G da 128 GB e €929 per l'S21 5G da 256 GB

Dunque non ci allontaniamo troppo dal punto di vista del cartellino, anche se ci aspettiamo dei ribassi sostanziosi per il Galaxy S21.

Design

Samsung ha preso una decisione interessante, ovvero ridurre le dimensioni del Samsung Galaxy S22 rispetto al predecessore.

Il Samsung Galaxy S21 era già abbastanza compatto, con un formato di 151,7 x 71,2 x 7,9 mm. Tuttavia, il Galaxy S22 è ancora più piccolo: 146 x 70,6 x 7,6 mm.

Entrambi pesano allo stesso modo, con Galaxy S21 che raggiunge i 169 grammi, mentre il Galaxy S21 si attesta sui 168 grammi.

Dunque, ancora una volta, Samsung vuole puntare su un flagship dal formato compatto. Questo, infatti, è lo smartphone da prendere se non ne potete più dei phablet che vi sformano le tasche dei pantaloni.

Samsung Galaxy S21 (Image credit: Future)

Dal punto di vista del design, il Galaxy S22 è quasi identico al Galaxy S21, con lo stesso stile noto come "Contour Cut" per la fotocamera, che va dal lato della scocca fino alla parte posteriore dello smartphone.

E non è necessariamente un male, d'altronde fra tutti i brand, Samsung è quello che ha gestito meglio il posizionamento della fotocamera affinché non renda il dispositivo difficile da poggiare su una superficie piana.

Entrambi i modelli hanno la classificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere.

La cover posteriore del Galaxy S21 è in "Glasstic", un materiale chiamato così da Samsung che restituisce sempre una sensazione di un prodotto budget. Sull'S22, invece, troviamo il vetro, che dona allo smartphone un aspetto maggiormente premium rispetto al predecessore.

Display

Parlando del formato compatto, Samsung ha ridotto anche lo schermo su Galaxy S22.

D'altronde, nemmeno il Galaxy S21 era molto grande, con uno schermo da 6,2" considerato già piccolo secondo gli standard del 2021. Ma il Galaxy S22 va oltre, scendendo a 6,1 pollici.

Entrambi gli smartphone hanno la risoluzione FHD+ e tutti e due montano un ottimo display AMOLED 2X. Di conseguenza, i colori sono vibranti e viene garantito un refresh rate di 120 Hz.

Samsung Galaxy S22 (Image credit: Future)

Sempre a proposito di refresh rate, c'è una piccola differenza fra i due smartphone. Laddove il Galaxy S21, infatti, può scendere solo a 48 Hz a seconda dei casi, il Galaxy S22 è in grado di arrivare anche a 10 Hz all'occorrenza.

Ciò significa che lo schermo del Galaxy S22 garantisce un maggiore risparmio energetico rispetto al predecessore, con un impatto positivo sull'autonomia.

I due modelli hanno un tasso di campionamento touch di 240 Hz in modalità gioco. Non è il valore più alto sul mercato, ma è abbastanza da garantire una buona reattività durante il gaming.

Fotocamera

Tutti e due gli smartphone montano sistemi a tre fotocamere, tuttavia Samsung ha rinnovato il proprio hardware per il Galaxy S22.

Se Samsung Galaxy S21 ci aveva stupito con un sensore grandangolare da 12 MP, Samsung Galaxy S22 alza l'asticella arrivando a 50 MP. Si tratta del sensore ISOCELL GN5 annunciato da Samsung a settembre, con tecnologia di autofocus veloce Dual Pixel Pro.

Passando agli ultra-grandangolari, entrambi gli smartphone offrono un sensore da 12 MP a 120° con apertura f/2.2.

I sensori del teleobiettivo sono un altro punto di divergenza: sul Galaxy S21 c'era un teleobiettivo da 64 MP particolarmente ibrido che utilizzava la tecnologia di zoom ibrido per un effetto di ingrandimento a 3x.

D'altro canto, il Galaxy S22 usa un teleobiettivo da 10 MP, dunque con meno megapixel, ma che raggiunge i 3x con uno zoom ottico. Dunque non occorre ritagliare le immagini. Infine, sia il Galaxy S21 che il Galaxy S22 montano una fotocamera anteriore da 10 MP.

Samsung Galaxy S21 (Image credit: Samsung)

Specifiche e prestazioni

Il vantaggio principale del Samsung Galaxy S22 rispetto al Samsung Galaxy S21, almeno in teoria, sta nelle prestazioni.

Mentre il Galaxy 21 monta un chip Snapdragon 888 o Exynos 2100, a seconda dell'area geografica di riferimento, il Galaxy S22 è dotato della generazione successiva di entrambi, ovvero Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200.

In termini di prestazioni pure, non sembra chissà quale passo avanti, sebbene i chip dell'anno scorso fossero realizzati con processo a 5 nm, mentre i nuovi impiegano quello a 4 nm.

Samsung Galaxy S22 (Image credit: Future)

Le prime impressioni sono che tutti e due le CPU abbiano prestazioni simili, tuttavia i chip più recenti hanno dei vantaggi evidenti in termini di GPU. Nel caso dell'Exynos 2200, AMD ha fornito la stessa architettura RDNA2 presenti su PS5 e Xbox Series X.

Dovremo attendere per approfondire i vantaggi offerti da queste GPU sul Samsung S22, anche in termini di IA/machine learning.

Su tutti e due gli smartphone sono montati 8 GB di RAM come standard, in tagli da 128 o 256 GB di storage.

Batteria

Samsung ha deciso di ridurre le dimensioni anche per la batteria del Galaxy S22, passando da 4.000 a 3.700 mAh.

Questo dato è un po' preoccupante, dato che l'autonomia non brillava già sul Galaxy S21. Inoltre i nuovi processori del Galaxy S22 non sono tanto più efficienti dei modelli del 2021.

Il Galaxy S21, come abbiamo avuto modo di ribadire in sede di recensione, arriva a fine giornata dopo un uso moderato, mentre per le giornate più impegnative necessitava di una ricarica intermedia.

Samsung, inoltre, non ha voluto osare per la ricarica. Tutti e due gli smartphone supportano la ricarica con filo fino a 25 W, molto meno rispetto ai 45 W per il Galaxy S21+, senza contare il caricabatterie da 80 W di OnePlus 10 Pro.

E in nessun caso Samsung offre l'alimentatore nella confezione.

Parlando di ricarica wireless, sia il Galaxy 22 che il Galaxy S21 supportano fino a 15 W. Anche qui, la concorrenza fa meglio.

Conclusione

È ancora presto per dirlo, ma viste le specifiche e i press kit del Galaxy 22, sembra che l'azienda non abbia voluto rischiare più di tanto.

Le differenze sostanziali sono poche, con un design pressoché identico. Come dato positivo, siamo curiosi di vedere le capacità della nuova fotocamera da 50 MP del Galaxy S22 e, in generale, concordiamo con la decisione di Samsung di puntare su un formato ancora più compatto.

La nostra preoccupazione principale è l'ulteriore riduzione della capacità della batteria, e questo sarà uno degli aspetti a cui vogliamo dare maggiore attenzione in fase di recensione.

In un anno che sembra non promettere chissà quale rivoluzione per gli smartphone, il Galaxy S22 sembra un'altra solida proposta, specie se siete stanchi degli smartphone oversize.