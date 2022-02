Samsung S22 Ultra vs iPhone 13 Pro Max

Samsung ha appena annunciato i nuovi smartphone della serie Samsung Galaxy S22. Il modello più potente e costoso è il Samsung Galaxy S22 Ultra, uno smartphone che trovate già in commercio a partire da €1.279.

Considerato prezzo e caratteristiche, è più che naturale domandarsi come se la cavi questa nuova "bestia" targata Samsung con il migliore dei modelli Apple, vale a dire iPhone 13 Pro Max.

Quale comprare, tra Samsung Galaxy S22 Ultra vs iPhone 13 Pro Max? Per il momento non abbiamo ancora potuto testare il nuovo modello Samsung in modo approfondito, ma possiamo senz'altro fare un confronto "sulla carta", tenendo in considerazione ciò che già sappiamo del Galaxy S22 Ultra. E ovviamente considerando anche la nostra esperienza precedente con i modelli del marchio sudcoreano.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs iPhone 13 Pro Max, prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy S22 Ultra (Image credit: Peter Hoffmann)

Il Samsung S22 Ultra è stato annunciato il 9 febbraio 2022. Al momento lo si può prenotare sul sito Samsung e presso alcuni negozi online. Il prezzo di partenza è pari a 1.279 euro per la versione 128/8GB. Il prezzo sale poi a € 1.379 (256/12GB), €1.489 (512/12GB). Si può arrivare fino a €1.689 per la versione con 1TB di memoria e 12GB di RAM. Quest'ultima è disponibile in esclusiva solo sul sito Samsung.

Al momento Samsung propone diverse promozioni, compresa una con cui, grazie ala permuta del dispositivo usato, si possono accumulare vantaggi fino a 750 euro.

Guardando ad iPhone 13 Pro Max, invece, il prezzo parte da € 1.289 per la versione da 128GB. Si passa poi a €1.049 (256GB), €1.639 (512GB) e infine €1.869 per un iPhone 13 Pro Max con 1TB di spazio.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra, dunque, è leggermente meno costoso rispetto ad iPhone13 Pro Max. Ma, ovviamente, stiamo parlando comunque di due dispositivi estremamente costosi. Chi ha un budget limitato farà meglio a guardare altrove.

Design

Samsung e Apple hanno approcci diversi quando si tratta di design, il che è una buona notizia perché porta a dispositivi molto diversi tra loro. Se non vi piace uno, quindi, probabilmente vi piacerà l'altro.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra ha bordi arrotondati, e lo schermo flat (piatto). iPhone 13 Pro Max, invece, ha un design più squadrato, con linee più dure.

Samsung ha creato un modulo fotografico ben integrato con il design della scocca, che resta comunque molto visibile perché sono tre lenti più altre due di supporto. Apple ha scelto un design più industriale e "invadente", che tende a sporgere di più dalla scocca dello smartphone.

La differenza più evidente è davanti: Samsung ha la fotocamera frontale in un piccolo foro, il cosiddetto "punch-hole", mentre su iPhone 13 troviamo il notch, quella barra scura che è ormai tipica degli iPhone - rispetto ad iPhone 12 è più piccolo.

Lo schermo del Samsung S22 Ultra è quindi (quasi) completamente sgombro, un aspetto che per alcuni potrebbe essere davvero molto importante.

iPhone 13 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Entrambi i modelli somigliano moltissimo alla versione precedente, così tanto che molti potrebbero confonderli per un Samsung Galaxy S21 Ultra e un iPhone 12 Pro Max.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra misura 163.3 x 77.9 x 8.9 mm e pesa 228 grammi, con uno schermo da 6,8". iPhone 13 Pro Max è un po' più compatto, 160.8 x 78.1 x 7.7 mm e 240 grammi, con uno schermo marginalmente più piccolo, 6,7".

Come dimensione e peso sono molto simili, con differenze di pochi millimetri o meno. I 40 grammi di differenza si notano, ma non tanto. Sono entrambi smartphone molto grandi e difficili, quasi impossibili da usare con una sola mano.

Tutti e due hanno la certificazione IP68, che assicura resistenza ad acqua e polvere. Se cadono nel lavello della cucina, nessun problema.

Schermo

Tanto Samsung Galaxy S22 Ultra quanto iPhone 13 Max hanno uno schermo con tecnologia AMOLED, e la dimensione è praticamente la stessa: 6,7" per iPhone e 6,8" per il Samsung Galaxy S22 Ultra.

La risoluzione è 1440 x 3080 pixel per il Samsung, con una densità vicina a 500 DPI, e 1284 x 2778 pixel per iPhone 13 Pro Max, con una densità di 458 DPI. Si può affermare che lo schermo del Samsung offre una maggiore nitidezza, ma sarà praticamente impossibile vederlo a occhio nudo.

Entrambi gli schermi hanno la frequenza di aggiornamento a 120 Hz, che assicura una fluidità superiore rispetto ad iPhone.

Samsung usa un pannello AMOLED 2X di nuova generazione, che dovrebbe garantire migliori prestazioni cromatiche. La luminosità massima è altissima, 1750 nit, e dovrebbe assicurare una migliore visibilità all'esterno.

iPhone 13 Pro Max (Image credit: Apple)

Lo schermo Samsung può abbassare la frequenza fino a 10 Hz, quando è possibile, quindi dovrebbe essere un display più efficiente, dal punto di vista energetico.

Come regola generale, preferiamo lo schermo "pulito" con il foro per la fotocamera frontale, rispetto al notch di iPhone. Ma è una preferenza personale, che cambia per ognuno i noi.

Sono, in ogni caso, due schermi davvero molto simili, e se ce n'è uno migliore dell'altro è per un margine molto ristretto.

Fotografia

Il Samsung Galaxy S22 Ultra ha un modulo fotografico con 4 sensori principali: uno principale da 108 MP (f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33", 0.8µm), un teleobiettivo da 10 MP, (f/4.9, 230mm,1/3.52", 1.12µm) con zoom ottico 10x, un ultrawide da 12MP (f/2.2, 13mm, 120, 1.4µm), e un altro teleobiettvo con zoom ottico 3x (70 mm).

Anche iPhone 13 Pro Max offre moltissimo dal punto di vista della fotografia, anche se forse è un po' meno versatile rispetto al nuovo top di gamma Samsung: include infatti "solo" tre sensori, tutti da 12MP. Un grandangolare, un ultrawide e un tele con zoom ottico 3X. A tutto questo si aggiunge il sensore LIDAR.

Di iPhone 13 sappiamo che può fare foto incredibili di sera e di notte. Probabilmente vale lo stesso anche per Samsung Galaxy S22 Ultra, ma aspettiamo di provarlo prima di fare affermazioni definitive.

An iPhone 13 (Image credit: TechRadar)

La differenza più evidente sta nel doppio teleobiettivo del Samsung Galaxy S22 Ultra, che permette di avere uno zoom ottico 10x. iPhone 13 Pro Max non può competere da questo punto di vista.

Frontalmente, la "selfie camera" del Galaxy S22 Ultra ha un sensore da 40MP (f/2.2), e lo smartphone può gestire la doppia videochiamata, usando anche la fotocamera posteriore. iPhone 13 Pro Max monta un sensore da 12MP (f/2.2).

A parte le prestazioni dell'hardware, è importante il software che "crea" le fotografie. Samsung, storicamente, tende a saturare un po' di più le immagini, mentre Apple preferisce un approccio più neutro e naturale. Anche se, ovviamente, entrambi gli smartphone permettono di personalizzare questo aspetto.

Specifiche e prestazioni

iPhone 13 Max monta il processore Apple A15 Bionic, riconosciuto globalmente come il più potente processore per smartphone. Samsung risponde con il suo Exynos 2200.

Sono entrambi processori molto potenti, ed entrambi garantiscono un'esperienza d'uso fluida e praticamente perfetta, senza lag o rallentamenti di alcun tipo.

Detto questo, il processore di Apple riesce ad essere migliore in praticamente tutte le aree, alla potenza bruta all'efficienza energetica.

In alcune aree del mondo, ma non in Europa, Samsung monta il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. È realizzato anch'esso a 4 nm ed è sostanzialmente equivalente.

Samsung Galaxy S22 (Image credit: Future)

Apple quindi mantiene il proprio primato per quanto riguarda i processori per smartphone, anche se la distanza rispetto al mondo Android si è ridotta almeno un po', con i nuovi processori di Samsung e Qualcomm.

La nota interessante dell'Exynos 2200 è che dentro che una GPU Vega realizzata da AMD, con la stessa architettura RDNA2 della PS5 e della Xbox Series X. In teoria ha delle capacità assenti sugli altri smartphone, iPhone compreso, ma per ora non ci sono giochi che le sfruttano.

Chissà che ne prossimi mesi questo possa fare la differenza per chi ama usare lo smartphone come console portatile.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra ha anche più RAM rispetto ad iPhone 13 Pro Max: 8 oppure 12GB, mentre il modello Apple si ferma a 6GB. Che questo faccia una qualche differenza concreta, d'altra parte, è discutibile.

La quantità di memoria disponibile è la stessa, da 128GB fino a 1TB.

Batteria

Samsung Galaxy S22 Ultra monta una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 45 watt. La ricarica wireless arriva a 15 watt, ed è presente la ricarica inversa.

iPhone 13 Pro Max, invece, ha una batteria da 4352 mAh, un po' più piccola. La ricarica rapida è meno potente (27W, dato non ufficiale), mentre quella wireless è simile. Anche questo modello ha la ricarica inversa.

L'autonomia dovrebbe essere simile, ma ci aspettiamo che Samsung Galaxy S22 Ultra riesca a durare qualche ora in più rispetto al suo rivale Apple.

Samsung Galaxy S22 Ultra (Image credit: Peter Hoffmann)

Pennino

Il nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra è l'erede della famiglia Galaxy Note, e come tale è compatibile con la Galaxy S-Pen. Non solo è compatibile, ma il pennino è incluso nella confezione e si ripone dentro allo smartphone stesso.

iPhone 13 Pro Max invece non supporta la Apple Pencil.

Chi vuole uno smartphone da usare con il pennino, quindi, semplicemente non può prendere in considerazione un iPhone.

Se vi interessa avere il nuovo Note, allora il Samsung Galaxy S22 Ultra deve essere la vostra prima e unica scelta.

Samsung Galaxy S22 Ultra Vs iPhone 13 Pro Max, conclusione

Samsung sembra aver voluto fare due cose con il Samsung Galaxy S22 Ultra. Da una parte rispondere ad iPhone 13 Pro Max, e dall'altra fare un passo oltre e creare un nuovo Galaxy Note.

Il confronto tra questi due smartphone mostra che sono molto simili, e probabilmente il criterio più importante di tutti e il gusto personale: c'è chi preferisce iPhone ed iOS, e chi preferisce Android.

Chi è indeciso, potrebbe trovare difficile scegliere tra l'uno e l'altro. Noi crediamo che il Samsung Galaxy S22 Ultra abbia qualche vantaggio, perché offre più cose a un prezzo minore. La lista di "cose in più" include una maggiore autonomia, comparto fotografico più versatile, uno schermo senza notch e il pennino integrato.

Ma d'altra parte dobbiamo ancora provare il Galaxy S22 Ultra e magari viene fuori qualche difetto. Di iPhone 13 Pro Max, invece, sappiamo quello che c'è da sapere.