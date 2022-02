Samsung Galaxy S22 vs iPhone 13 Pro Max: il confronto

All'evento Unpacked tenutosi il 9 febbraio 2022, Samsung ha presentato la sua nuova gamma di smartphone Galaxy S22, che include i modelli Plus ed Ultra, assieme alla variante standard.

In attesa di iPhone 14, Samsung Galaxy S22 si pone come diretto concorrente di iPhone 13 Pro Max, il telefono di Apple più grande della gamma. Se siete alla ricerca di uno smartphone di fascia alta e avete un pò di indecisione nella scelta fra i due modelli, ecco un confronto diretto per rendere le idee più chiare.

Samsung Galaxy S22 vs iPhone 13 Pro Max: prezzo e disponibilità

Galaxy S22 è disponibile al pre-ordine nel sito di Samsung a partire da 879€ nella configurazione da 128/8 GB, mentre il modello da 256/8GB ha un prezzo di 929€. Se lo smartphone viene pre-ordinato entro il 10 marzo, verranno anche inclusi degli auricolari wireless Galaxy Bud Pro in omaggio.

iPhone 13 Pro Max, disponibile ormai da diversi mesi, è acquistabile nel sito Apple ad un prezzo di partenza di 1.289€ se viene scelto il taglio da 128GB, salendo a 1.409€ per il modello da 256GB, 1.639€ scegliendo il taglio di 512GB, arrivando infine a 1.869€ per la variante con 1TB di memoria interna.

È tuttavia possibile trovare iPhone 13 Pro Max scontato, nei vari negozi di di elettronica.

Design

Samsung Galaxy S22 è caratterizzato da un robusto design, con scocca realizzata in Armor Aluminum e facendo per la prima volta uso del Corning Gorilla Glass Victus+ sia per la parte frontale che per il retro, beneficiando così di una protezione efficace nelle cadute e gli urti.

Le linee estetiche rimangono tutto sommato uguali a Galaxy S21, con un display piatto caratterizzato da una finitura in vetro opaca, incorniciato da un frame metallico che riprende il colore del dispositivo.

Il 20% della plastica riciclata che compone Galaxy S22, include parti disperse nell'oceano e trovate nelle reti da pesca. Il dispositivo ha dimensioni di 70,6 x 146 x 7,6mm su 168g di peso ed è disponibile nei colori Burgundy, Phantom Black, Phantom White e Verde.

(Image credit: Samsung)

iPhone 13 Pro Max è caratterizzato da un disegno con angoli stondati, ma dai bordi piatti. Il retro continua ad essere protetto dal vetro Ceramic Shield, già usato nella serie iPhone 12. Il dispositivo usufruisce anche della protezione IP68 contro la polvere e l'acqua, resistendo fino a 6 metri di profondità per un massimo di 30 minuti.

È possibile scegliere fra le tonalità di colore Azzurro Siena, Argento, Oro e Grafite. L'aspetto generale rimane molto simile ad iPhone 12, eccetto per il notch, che secondo Apple è stato ridotto del 20% nelle dimensioni, aumentando così la superficie dello schermo, mentre lo spessore è leggermente aumentato rispetto il precedente modello.

Le dimensioni sono di 160,8 x 78,1 x 7,65mm, con un peso di 238g.

(Image credit: TechRadar)

Display

Galaxy S22 sfoggia un display adattivo da 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2X con frequenza d'aggiornamento di 120Hz, risoluzione di 1080 x 2340 e densità di 422 ppi. Lo schermo ha una luminosità di picco di 1.300nit ed è dotato di tecnologia Intelligent Vision Booster, in grado di eseguire la regolazione automatica del display e del contrasto in base alla luminosità circostante.

iPhone 13 Pro Max è dotato di display OLED Super Retina XDR da 6,7 pollici, con risoluzione di 2778×1284 e densità pixel di 458 ppi. Supporta le tecnologie Pro Motion e True Tone, ha una frequenza di aggiornamento adattiva di 120Hz, mentre il picco di luminosità massimo è di 1.000 nit e 1.200 nit con HDR attivo. Il vetro dello schermo ha anche un rivestimento oleorepellente contro le impronte digitali.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Comparto fotografico

Samsung ha puntato tutto sui sensori. La fotocamera di Galaxy S22 comprende tre obiettivi, di cui un sensore principale da 50MP, un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3X ed un ultra-grandangolare da 12MP. Il sensore frontale ha una risoluzione di 10 MP.

È possibile scattare foto ad alta qualità, anche di notte, grazie alla tecnologia Adaptive Pixel, la nuova funzionalità Nightography e l'utilizzo di un sensore più grande del 23% rispetto la precedente gamma. L'intelligenza artificiale, attraverso le funzionalità Stereo Depth Map e Auto Framing, aiuta a migliorare il dettaglio e la messa a fuoco dei soggetti nelle foto scattate.

Con iPhone 13 Pro Max, Apple ha invece deciso di perfezionare la tripla fotocamera con sensori da 12MP, che mantiene un obiettivo grandangolare, un ultra grandangolare ed un teleobiettivo dotato anche di zoom ottico 3X. Nella parte anteriore è presente un obiettivo da 12MP.

Anche in questo caso si ha un ottima qualità fotografica in condizioni notturne, grazie al sensore principale con pixel più grandi e funzionalità come Night Mode. L'elaborazione delle immagini migliorata permette foto con più luminosità e dettagli.

È anche disponibile una modalità macro che si attiva in automatico se ci si avvicina molto ad un soggetto e la tecnologia LiDAR, che fa uso del laser per misurare la distanza degli oggetti, migliorando la messa a fuoco.

Samsung non è ancora riuscita ad inserire una funzione paragonabile alla modalità cinematografica di Apple, la modalità video ritratto di Galaxy S22 non è infatti ai livelli della controparte su iPhone 13 Pro Max.

Caratteristiche tecniche e prestazioni

Il modello europeo di Samsung Galaxy S22 equipaggia il SoC Exynos 2200, accompagnato da 8GB di RAM e 128 o 256GB di spazio d'archiviazione. Lo smartphone supporta le reti 5G e utilizza la OneUI 4.1 basata su Android 12.

La CPU di Samsung è realizzata con processo produttivo a 4nm, includendo al suo interno unità di calcolo dedicate all'IA e presentando un alto livello di ottimizzazione, che permette prestazioni fluide in tutti gli ambiti.

iPhone 13 Pro Max fa uso del potete A15 Bionic, attualmente il SoC più veloce in commercio che detiene tutti i record dei punteggi nei benchmark. Il telefono è dotato di 6GB di RAM ed è disponibile nei tagli da 128, 256, 512GB o 1TB. Presente anche il supporto al 5G, mentre la versione del sistema operativo è iOS 15.

(Image credit: Samsung)

Autonomia

Samsung Galaxy S22 Ultra ha un vantaggio per quanto riguarda la batteria, facendo uso di un'unità dalla capienza di 5000mAh, che può velocemente ricaricarsi in meno di un ora, grazie alla ricarica via cavo da 45W.

Al contrario iPhone 13 Pro Max ha una batteria da 4352mAh, una differenza colmata per la maggior parte dall'alto livello di ottimizzazione del chip A15. Lo smartphone ha comunque un tempo di ricarica ben superiore, impiegando ben più di due ore per ricaricarsi completamente.

Conclusioni

Samsung Galaxy S22 offre poche novità rispetto il predecessore, fatta eccezione del SoC, la batteria ben più capiente e la nuova fotocamera, mentre il design rimane pressoché invariato.

Anche iPhone 13 Pro Max non differisce molto dal modello passato, migliorando tuttavia alcuni aspetti come la fotocamera e affermandosi nelle prestazioni, grazie al chip A15 Bionic progettato da Apple.

Chi ha limiti di budget o preferisce un ecosistema aperto, come quello di Android, può considerare l'acquisto di Galaxy S22. Al contrario, chi invece fa già uso dell'ecosistema Apple e in generale apprezza i prodotti della mela, si troverà sicuramente meglio con iPhone 13 Pro Max.