Samsung Galaxy S22 Ultra vs Galaxy S22 Plus vs Galaxy S22: il confronto

La nuova serie Samsung Galaxy S22 è stata da poco annunciata, e gli ultimi smartphone Samsung si possono già prenotare sul sito ufficiale. Di seguito troverete tutti i dettagli chiave sui nuovi Galaxy: il modello standard e quello Plus esteticamente sono molto simili ai predecessori, mentre il protagonista dei cambiamenti più grandi è Galaxy S22 Ultra, che somiglia molto a un Galaxy Note.

Galaxy S22 Ultra integra l'iconica S Pen, che permette di accedere a tutte le funzioni più amate prima esclusive per la serie Galaxy Note. La nuova S Pen offre un'esperienza d'uso straordinaria, più naturale che mai grazie al tempo di risposta di 2,8ms, il 70% in meno rispetto alla precedente.

Display

Galaxy S22 Ultra ha lo schermo più grande e pregiato della serie. Si tratta di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8" con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Grazie alla tecnologia Intelligent Vision Booster, il display viene regolato automaticamente in base alla luminosità circostante e regola il contrasto. Lo schermo di Galaxy S22 Ultra è leggermente curvo e ha un picco di luminosità di 1.750nit.

La riproduzione di contenuti multimediali e le attività di produttività su Galaxy S22 Ultra vengono gestite senza sforzo, ma anche Galaxy S22 e S22 Plus se la cavano molto bene. Galaxy S22 è il perfetto smartphone compatto comodo da utilizzare con una mano, grazie al display da 6,1", mentre Galaxy S22 Plus è di dimensioni leggermente maggiori con il suo schermo da 6,6".

In tutti e tre i casi lo schermo è un Dynamic AMOLED 2X a 120Hz, ma nei modelli standard e Plus lo schermo è piatto e offre una risoluzione solo FHD+, mentre il display dell'Ultra è leggermente curvo.

Fotocamera

Le altre differenze riguardano fotocamera e batteria. Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus hanno tre fotocamere posteriori con sensore principale da 50MP, teleobiettivo da 10MP e ultra-grandangolo da 12MP. Galaxy S22 Ultra invece ha un sensore principale molto più grande da 108MP, due teleobiettivi da 10MP con zoom ottico 3x e 10x e un ultra-grandangolo da 12MP. Inoltre dispone della nuova funzione Space Zoom 100x

La serie Galaxy S22 vanta prestazioni migliori in condizioni di luce scarsa e modalità ritratto potenziata. Samsung si è dedicata a migliorare significativamente anche la registrazione video, infatti tutti gli smartphone registrano video fino a 8K e 24 fps o 4K e 60fps con tutti i sensori. Sono stati migliorati anche in video in condizioni di luce scarsa e la stabilizzazione.

Batteria e carica

Date le diverse dimensioni degli smartphone, anche le batterie sono differenze. Dal più piccolo, abbiamo batterie rispettivamente da 3.700mAh, 4.500mAh e 5.000mAh. Sia Galaxy S22 Plus che Galaxy S22 Ultra supportano la ricarica cablata rapida da 45W, mentre S22 standard arriva a un massimo di 25W. Tutti e tre supportano la ricarica wireless da 15W.

Design, potenza e memoria

Internamente gli smartphone sono identici. Sfoggiano tutti un design molto resistente in Armour Aluminium+, certificazione IP68 e processore Exynos 2200 in Italia. Tutti gli smartphone sono disponibili con un taglio minimo di 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione.

Prezzo e disponibilità

Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus sono preordinabili da subito sul sito ufficiale Samsung e presso i rivenditori autorizzati nelle colorazioni Phantom Black, Phantom White, Green, e Pink Gold. La spedizione è prevista a partire dal 25 febbraio

Galaxy S22 e S22 Plus si potranno acquistare in Italia nelle seguenti configurazioni:

Galaxy S22 8GB + 128GB: €879

Galaxy S22 8GB + 256GB: €929

Galaxy S22 Plus 8GB + 128GB: €1.079

Galaxy S22 Plus 8GB + 256GB: €1.129

Galaxy S22 Ultra è preordinabile da subito sul sito ufficiale Samsung e presso i rivenditori autorizzati nelle colorazioni Phantom Black, Phantom White, Green e Burgundy. La spedizione è prevista a partire dal 16 febbraio.

Acquistando Samsung Galaxy S22 Ultra tra il 9 febbraio e il 10 marzo si potranno ricevere in omaggio gli auricolari Galaxy Buds Pro, dopo aver registrato il dispositivo sulla piattaforma Samsung Members.

Inoltre, acquistando Samsung Galaxy S22 Ultra entro 10 marzo è possibile avere una super valutazione del proprio smartphone usato.

Galaxy S22 Ultra si potrà acquistare in Italia nelle seguenti configurazioni:

Galaxy S22 Ultra 12GB + 128GB: €1.279

Galaxy S22 Ultra 12GB + 256GB: €1.379

Galaxy S22 Ultra 16GB + 512GB: €1.489

Galaxy S22 Ultra 16GB + 1TB: €1.689 (in esclusiva sul sito ufficiale Samsung)

Scegliete Samsung Galaxy S22 Ultra se...

Se i soldi non sono un problema e volete il meglio del meglio, Samsung S22 Ultra è la scelta migliore grazie al display estremamente luminoso, le fotocamere eccezionali e l'integrazione di S Pen.

Scegliete Samsung Galaxy S22 Plus se...

Se S Pen non vi interessa e non avete bisogno di funzioni esclusive come Space Zoom 100x, S22 Plus sarà sufficiente. Ha tutta la potenza dell'Ultra e una batteria decisamente capiente. Inoltre, è più piccolo dell'Ultra e ha il classico design della serie Galaxy, quindi è più semplice da maneggiare.

Scegliete Samsung Galaxy S22 se...

Se vi serve uno smartphone Android potente ma compatto, Galaxy S22 farà al caso vostro. É comodo da maneggiare, ha lo stesso processore dei fratelli maggiori e una batteria sufficientemente capiente. Difficile trovare tanta potenza in uno smartphone di queste dimensioni!