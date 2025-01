Asus NUC 14 Pro AI è il primo mini PC compatibile con Copilot+

Asus ha introdotto il NUC 14 Pro AI, un mini PC alimentato dai più recenti processori Intel Core Ultra Serie 2, con la configurazione di punta dotata di CPU Intel Core Ultra 9 288V. Questo dispositivo è il primo mini PC a supportare i requisiti Copilot+ di Microsoft. Progettato per essere utilizzato in ambiti aziendali, nell'intrattenimento e nel settore industriale, offre funzionalità avanzate di intelligenza artificiale in un design compatto.

Il NUC 14 Pro AI si distingue per una configurazione multi-architettura che combina tecnologie di CPU, GPU e NPU, raggiungendo una potenza di 120 TOPS. La GPU Intel Arc garantisce fino a 67 TOPS, mentre la NPU offre prestazioni AI tre volte superiori rispetto ai modelli precedenti, rendendo questo mini PC ideale per applicazioni di edge computing, IoT e carichi di lavoro intensivi basati sull'intelligenza artificiale.

Questo sistema offre una soluzione efficiente e potente per chi necessita di prestazioni avanzate in un dispositivo compatto, con particolare attenzione alle applicazioni moderne che richiedono capacità AI all'avanguardia.

Buona selezione di porte

Il nuovo Asus NUC 14 Pro AI supporta fino a 32GB di memoria LPDDR5x e offre uno slot M.2 2280 PCIe Gen4x4 per SSD NVMe con capacità variabili tra 256GB e 2TB.

Sul pannello frontale del dispositivo si trovano un pulsante di accensione, un pulsante dedicato a Copilot, una porta Thunderbolt 4 con supporto DisplayPort 2.1, due porte USB 3.2 Gen1 Type-A (5Gbps) e un jack audio. Sul retro, sono presenti un'altra porta Thunderbolt 4 (DisplayPort 2.1), due porte USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps), una porta HDMI e una porta LAN 2.5G RJ45. Grazie alle due porte Thunderbolt e all'uscita HDMI, il mini PC è in grado di gestire fino a tre schermi 4K contemporaneamente.

La connettività wireless include Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Il dispositivo integra microfoni e altoparlanti con tecnologia Smart Amp, offrendo funzionalità di interazione vocale con strumenti AI come Copilot.

L'Asus NUC 14 Pro AI ricorda il Mac Mini per il design compatto, ma presenta dimensioni ancora più ridotte: misura 130 x 130 x 34mm, con un volume di appena 0,6 litri. Include un sistema di gestione termica avanzato e funzioni di sicurezza come TPM e riconoscimento delle impronte digitali. È conforme agli standard di efficienza energetica EPEAT Climate+ e offre un design senza viti per facilitare le operazioni di aggiornamento hardware.

Non sono ancora stati annunciati dettagli su prezzi e disponibilità, ma considerando il suo orientamento al mercato B2B, è probabile che venga posizionato come un'opzione di fascia alta.