Dolby Vision Filmmaker Mode arriverà su molte TV nel 2025

Tra le innovazioni tecnologiche presentate al CES 2025, una novità che sta attirando particolare interesse è la modalità Dolby Vision Filmmaker. Questa funzione, introdotta da LG nel 2024 sui modelli OLED LG C4, G4 e B4, porta i principi della modalità Filmmaker della UHD Alliance nei contenuti Dolby Vision, sempre più diffusi su dischi Blu-ray 4K e sui principali servizi di streaming.

La modalità Filmmaker è pensata per preservare l'intento originale dei creatori, evitando interventi come il motion smoothing, impostazioni di colore alterate, eccesso di nitidezza o altre modifiche che potrebbero compromettere l'autenticità dell'immagine. In pratica, si propone di garantire che ciò che appare sullo schermo sia il più vicino possibile alla visione originale del regista.

La versione standard di questa modalità semplifica il processo di disattivazione delle impostazioni che potrebbero interferire con l'immagine, offrendo una preimpostazione pensata per contenuti con gamma dinamica elevata (HDR), sia nella versione standard che in HDR10. Il risultato è un'immagine accurata e "approvata dal regista".

Diversi marchi leader nel settore, come Samsung, Panasonic, Philips, Hisense e Vizio, già offrono una modalità Filmmaker nei loro televisori di fascia alta. TCL si è ora unita a questa tendenza, annunciando che i suoi nuovi modelli previsti per il 2025 includeranno la modalità Dolby Vision Filmmaker. Questo passo segue l'esempio di LG e Philips, che hanno implementato la funzione nei loro più recenti televisori OLED, come il Philips OLED809, lanciato nella seconda metà del 2024.

Perché la modalità Dolby Vision Filmmaker è importante?

Quando un televisore con supporto Dolby Vision HDR riproduce contenuti in questo formato, la modalità predefinita è solitamente una modalità personalizzata Dolby Vision, con opzioni come Dolby Vision Normal o Dolby Vision Dark. Tuttavia, queste modalità tendono ad applicare automaticamente effetti come lo smussamento del movimento e altre impostazioni che possono compromettere l'accuratezza dell'immagine. Per esempio, Dolby Vision IQ utilizza un sensore di luce ambientale per regolare la luminosità in base alla stanza, ma questo può portare a immagini che appaiono troppo scure o poco vivaci.

La modalità Dolby Vision Filmmaker affronta questi problemi ottimizzando parametri come luminosità, temperatura del colore, nitidezza e impostazioni di movimento, in linea con gli standard della modalità Filmmaker tradizionale. L'obiettivo è fornire un'immagine fedele all'intento originale del regista, eliminando la necessità di continue regolazioni da parte dell'utente.

Ci si chiede se questa modalità verrà adottata da un numero crescente di produttori in futuro. Considerando che molti marchi già includono la modalità Filmmaker standard, è probabile che la versione Dolby Vision venga aggiunta a un numero sempre maggiore di dispositivi. Tuttavia, Samsung, che non supporta Dolby Vision HDR nei suoi televisori, resterà probabilmente fuori da questa tendenza.

Anche i proiettori a ottica ultra corta, come l'Hisense PX3-Pro, stanno integrando sempre più spesso il supporto a Dolby Vision HDR. La prossima evoluzione della modalità Dolby Vision Filmmaker potrebbe quindi riguardare questi proiettori di alta gamma, ampliandone ulteriormente l'applicazione.