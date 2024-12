PlayStation Portal conquista i giocatori: vendite superiori a 2 milioni di unità

Il PlayStation Portal, lanciato a novembre 2023, inizialmente era difficile da trovare nei negozi a causa della rapida esaurimento delle scorte, suggerendo un interesse significativo. Ora, grazie ai dati della società di ricerca Circana, abbiamo una stima approssimativa delle vendite. Circa il 3% dei possessori di PS5 ha acquistato il dispositivo entro la fine del 2024. Con 65,5 milioni di PS5 vendute globalmente, ciò equivale a circa 1,965 milioni di unità del PlayStation Portal vendute. Nonostante le preoccupazioni che potesse essere troppo di nicchia, il dispositivo sembra aver avuto un discreto successo.

Sony ha condiviso alcune statistiche interessanti sull'utilizzo del PlayStation Portal. L'ora più popolare per utilizzare il dispositivo è intorno alle 21:00, un'ora dopo il picco di utilizzo della PS5, che si verifica alle 20:00. Questo dato, secondo Hironi Wakai, vicepresidente di Sony Interactive Entertainment, potrebbe indicare che gli utenti iniziano a giocare sulla console e poi passano al Portal per continuare a giocare in un'altra stanza mentre la TV è occupata da altri membri della famiglia.

Per chi non lo conoscesse, il PlayStation Portal è un dispositivo portatile per il remote play, che richiede una PS5 per funzionare. Equipaggiato con un display LCD da 8 pollici e i controlli del DualSense, consente di trasmettere i giochi della console tramite connessione internet. Sebbene sia utilizzabile anche fuori casa, la sua affidabilità è massima quando viene trattato come uno schermo secondario all'interno della stessa rete domestica.

Sony sta inoltre testando una funzione di Cloud Game Streaming, attualmente in beta, che permette ai membri PlayStation Plus Premium di giocare direttamente dal cloud. Quando questa funzionalità sarà completamente disponibile, potrebbe aumentare ulteriormente l’utilità e le vendite del dispositivo.