Il CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer ha dichiarato che la piattaforma, l’hardware e la roadmap dei giochi Xbox "non sono mai stati così forti", in un momento segnato da licenziamenti, cancellazioni e chiusure di studi interni.

Come riportato da Bloomberg, la divisione gaming di Microsoft è stata colpita da una nuova ondata di licenziamenti, che ha coinvolto realtà come King (sviluppatore mobile), ZeniMax, Rare, Halo Studios e Turn 10 Studios. Tra le conseguenze più rilevanti, sembra che Everwild di Rare sia stato cancellato, insieme a un progetto non annunciato di ZeniMax Online Studios, team dietro The Elder Scrolls Online. È stato inoltre interrotto lo sviluppo del reboot di Perfect Dark, con la chiusura definitiva di The Initiative, lo studio incaricato del progetto.

In una comunicazione interna inviata ai dipendenti, Spencer ha spiegato che queste scelte servono a “posizionare il settore gaming per un successo duraturo e a concentrarsi su aree di crescita strategica, aumentando agilità ed efficienza complessiva”.

“Sono consapevole che questi cambiamenti arrivano in un momento in cui abbiamo più giocatori, più giochi e più ore di gioco che mai. La nostra piattaforma, il nostro hardware e la roadmap dei giochi non sono mai stati così forti. Il successo che stiamo vedendo oggi è frutto delle decisioni difficili prese in passato,” ha aggiunto Spencer.

Tra queste decisioni ci sono anche le chiusure di Arkane Austin, Alpha Dog Games, Roundhouse Games e Tango Gameworks, avvenute lo scorso anno.

“Dobbiamo compiere delle scelte ora per garantire il successo negli anni a venire. Una parte fondamentale di questa strategia è la disciplina nel dare priorità alle opportunità più forti. Proteggeremo ciò che funziona e concentreremo gli sforzi dove c’è maggiore potenziale, rispettando le aspettative che l’azienda ha per il nostro settore. Questo approccio mirato ci consentirà di offrire giochi e esperienze eccezionali per molte generazioni di giocatori.”