Xbox Showcase e The Outer Worlds 2 Direct: abbiamo la data dell’appuntamento

Microsoft ha ufficialmente annunciato la data del consueto Xbox Games Showcase, accompagnato quest’anno da un evento speciale interamente dedicato a The Outer Worlds 2. Entrambi saranno trasmessi in diretta streaming l’8 giugno 2025, a partire dalle 19:00 ora italiana.

L’edizione 2025 sarà interamente digitale e proporrà uno sguardo approfondito sui prossimi titoli in arrivo dagli studi interni di Xbox, oltre ad alcune novità sviluppate da team partner di terze parti.

Subito dopo la presentazione principale, andrà in onda il The Outer Worlds 2 Direct, evento che seguirà lo stesso formato di quanto visto negli anni scorsi con Starfield e Call of Duty: Black Ops 6. L’appuntamento condurrà i fan all’interno degli studi di Obsidian Entertainment, offrendo una panoramica dettagliata sul gioco, con gameplay, retroscena di sviluppo e nuove informazioni ufficiali.

Il doppio evento sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali Xbox, inclusi YouTube, Twitch (anche con supporto ASL) e Facebook.

We’ve got another double feature this year!Mark your calendars for the Xbox Games Showcase followed by The Outer Worlds 2 Direct on June 8: https://t.co/wzwZ8Kp9JU | #XboxShowcase #TheOuterWorlds2 pic.twitter.com/hZZnu8XhR8April 9, 2025

The Outer Worlds 2, annunciato ufficialmente lo scorso dicembre, è atteso per il 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC, e sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass. Secondo quanto dichiarato da Obsidian Entertainment, questo sequel rappresenterà una nuova avventura ambientata in una colonia completamente inedita, indipendente rispetto agli eventi del primo capitolo del 2019.

Per quanto riguarda invece i contenuti del prossimo Xbox Games Showcase, ci si aspetta la presentazione di diversi titoli inediti e aggiornamenti su giochi già annunciati. Tra le possibilità più attese c’è un nuovo sguardo su Fable, recentemente rinviato al 2026, l’atteso Gears of War: E-Day, e - secondo alcune voci - perfino il tanto chiacchierato remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion.