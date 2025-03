Come riportato dal blog Tech4gamers, un nuovo brevetto pubblicato da Sony descrive quello che sembra essere un controller DualSense Wireless per PlayStation 5 alimentato a energia solare.

Il documento, tradotto parzialmente tramite strumenti automatici, illustra un controller dotato di sistemi fotovoltaici, in grado di generare elettricità senza bisogno di batterie esterne o caricabatterie. In teoria, un flusso costante di energia solare, immagazzinato nella batteria interna del controller, potrebbe evitare il problema dell’esaurimento della carica durante il gioco.

Se realizzato, questo tipo di DualSense potrebbe risolvere una delle maggiori criticità del controller attuale: la scarsa durata della batteria. Tuttavia, è bene ricordare che il brevetto non garantisce necessariamente l’arrivo di un prodotto concreto, poiché le grandi aziende come Sony registrano frequentemente nuove idee, molte delle quali non si concretizzano in dispositivi commerciali.

Nel frattempo, sul fronte dei brevetti, Nintendo ha recentemente aggiornato un documento che sembra riferirsi a una tecnologia di upscaling AI per Nintendo Switch 2, che potrebbe migliorare la qualità visiva dei titoli più datati sulla nuova console ibrida.