Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha dichiarato che la piattaforma Xbox – tra hardware e line-up di giochi – “non è mai stata più forte”. Una dichiarazione che arriva in un momento difficile per la divisione gaming dell’azienda, colpita da una nuova ondata di licenziamenti, cancellazioni e chiusure di studi.

Come riportato da Bloomberg, Microsoft ha tagliato posti di lavoro in team chiave come ZeniMax, Rare, Turn 10, gli studi di Halo e persino nella divisione mobile King. Diverse produzioni sono state annullate: Everwild di Rare sarebbe stato accantonato, così come un progetto non annunciato di ZeniMax Online Studios e il reboot di Perfect Dark. Lo studio dietro quest’ultimo, The Initiative, risulta chiuso.

In un’email interna, Spencer ha giustificato le decisioni parlando di un futuro sostenibile: “Vogliamo posizionare il nostro business per un successo duraturo, puntando sulle aree strategiche con maggiore potenziale e aumentando agilità ed efficacia.”

Ha riconosciuto la contraddizione tra il momento di grande attività e le decisioni drastiche: “Abbiamo oggi più giocatori, giochi e ore giocate che mai. La forza attuale nasce da scelte difficili fatte in passato.” Tra queste, si possono annoverare le precedenti chiusure di Arkane Austin, Alpha Dog Games, Roundhouse Games e Tango Gameworks nel 2024.

Spencer ha concluso sottolineando l’importanza di "proteggere ciò che sta prosperando" e focalizzarsi solo sulle “opportunità più forti”, nel tentativo di garantire un futuro “di generazioni” per Xbox. Ma nel presente, il costo umano e creativo di questa strategia continua a pesare.