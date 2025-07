Anthem, lo sparatutto in terza persona sviluppato da BioWare, sarà il prossimo titolo a dire addio ai propri server: Electronic Arts ha annunciato che il gioco verrà disattivato il 12 gennaio 2026, segnando di fatto la sua fine.

Come riportato da IGN, questa data sancirà la totale inaccessibilità del titolo, che richiede una connessione online costante anche per il single player. Senza server, Anthem diventerà completamente ingiocabile.

Nel frattempo, EA ha già rimosso la possibilità di acquistare valuta premium all'interno del gioco e ha programmato la rimozione del titolo da EA Play per il 15 agosto. Chi possiede già una copia potrà continuare a giocare fino alla chiusura definitiva, ma non oltre.

Anche se EA assicura che questa decisione non ha causato nuovi licenziamenti, l’azienda ha già tagliato diversi posti di lavoro a gennaio, tra cui figure storiche legate a Dragon Age. Un’operazione mirata a dirottare risorse sul prossimo capitolo di Mass Effect.

Lanciato nel 2019, Anthem non è mai riuscito a conquistare pienamente pubblico e critica, finendo per essere etichettato come un titolo dalla storia poco ispirata e gameplay ripetitivo. Tuttavia, il gioco aveva cercato di portare il PvE online cooperativo fuori dal contesto MMORPG, rappresentando un esperimento interessante, anche se rapidamente oscurato da colossi come Destiny 2, Overwatch e Fortnite.

La chiusura di Anthem si aggiunge a una lista sempre più lunga di giochi online-only destinati all’oblio, alimentando il dibattito sull’importanza di garantire la preservazione videoludica nel tempo.