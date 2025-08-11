PS5, le vendite totali sono oltre le previsioni
Sony aggiorna i dati ufficiali e conferma numeri che superano le stime iniziali, consolidando il successo della console sul mercato globale.
PlayStation 5 ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite, superando le 80 milioni di unità distribuite dal lancio.
I dati provengono dall’ultimo report finanziario di Sony, che dettaglia le vendite della console: nel solo anno fiscale 2024 (aprile 2024 – marzo 2025) sono state vendute 18,5 milioni di unità. A queste si aggiungono altre 2,5 milioni di unità piazzate nel primo trimestre del 2025 (aprile – giugno).
Sommando queste cifre a quelle comunicate nei precedenti report finanziari, il totale complessivo delle vendite di PS5 ammonta a oltre 80,2 milioni di unità in tutto il mondo.
Ecco il dettaglio anno per anno:
2020: 7,8 milioni (totale 7,8 milioni)
2021: 11,5 milioni (totale 19,3 milioni)
2022: 19,1 milioni (totale 38,4 milioni)
2023: 20,8 milioni (totale 58,2 milioni)
2024: 18,5 milioni (totale 77,7 milioni)
2025 Q1: 2,5 milioni (totale 80,2 milioni)
Questi dati si riferiscono al sell-in, ossia alle unità vendute da Sony a distributori o rivenditori, e non al sell-through, che indicherebbe quelle effettivamente acquistate dai consumatori.
Il totale sale a 80,3 milioni se si considera il dato riportato sul sito Business Data & Sales di Sony, dove per il 2023 vengono indicate 20,9 milioni di unità vendute anziché i 20,8 milioni indicati nei report finanziari.
La PS5 risulta ancora leggermente dietro alla PlayStation 4, che nello stesso periodo dal lancio aveva raggiunto 82,3 milioni di unità vendute.
Tutto considerato, il risultato non è affatto negativo. Al lancio, la PS5 ha dovuto affrontare numerosi problemi nella catena di approvvigionamento, dalla pandemia di COVID-19 alla carenza di semiconduttori.
A questi si sono aggiunti l’elevata domanda e l’azione dei rivenditori che hanno acquistato grandi quantità di scorte per poi rivenderle, rendendo la console estremamente difficile da reperire nei primi anni di vita.
Con l’arrivo, previsto per il prossimo anno, dell’attesissimo Grand Theft Auto 6, sembra quasi inevitabile che le vendite di PS5 finiscano per superare quelle di PS4.
Nato nel 1995 e cresciuto da due genitori nerd, non poteva che essere orientato fin dalla tenera età verso un mondo fatto di videogiochi e nuove tecnologie. Fin da piccolo ha sempre esplorato computer e gadget di ogni tipo, facendo crescere insieme a lui le sue passioni. Dopo aver completato gli studi, ha lavorato con diverse realtà editoriali, cercando sempre di trasmettere qualcosa in più oltre alla semplice informazione. Amante del cioccolato fondente, continua a esplorare nuove frontiere digitali, mantenendo sempre viva la sua curiosità e la sua dedizione al settore.