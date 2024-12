Nvidia aumenta le prestazioni del 70% con un aggiornamento gratuito

Nvidia ha rilasciato un aggiornamento gratuito che aumenta significativamente le prestazioni della sua linea hardware Jetson, destinata principalmente agli sviluppatori di intelligenza artificiale e robotica. L'aggiornamento incrementa del 57-70% le prestazioni INT8 TOPS su vari dispositivi, dal Jetson Orin Nano 4GB al Jetson Orin NX 16GB. Questo rappresenta un notevole miglioramento nella potenza di calcolo per le applicazioni AI, rafforzando la capacità di Nvidia di supportare progetti avanzati in questi settori.

Perché non è stato sbloccato prima?

Uno degli aspetti più sorprendenti del recente aggiornamento per la linea Jetson di Nvidia è il notevole aumento delle prestazioni ottenuto senza alcuna modifica hardware. Nvidia è riuscita a raddoppiare la larghezza di banda della memoria, portandola a 102 GB/s sul Jetson Orin Nano Super Developer Kit, mantenendo inalterate le specifiche hardware originali.

L'aggiornamento non solo potenzia la capacità di calcolo grezza, ma incrementa le prestazioni per l'IA generativa di un impressionante 70%. Questo consente agli sviluppatori di implementare modelli avanzati di intelligenza artificiale, come i trasformatori di visione e i modelli linguistici di grandi dimensioni, su dispositivi compatti. Il Jetson Orin Nano diventa così uno strumento versatile per progetti AI all’avanguardia.

Per rendere l'offerta ancora più accessibile, Nvidia ha ridotto il prezzo del kit di sviluppo da 499 a 249 dollari, con l'obiettivo di attirare una gamma più ampia di sviluppatori, inclusi hobbisti e studenti. Dotato di un'architettura GPU Nvidia Ampere e una CPU Arm a 6 core, il kit supporta fino a quattro telecamere ad alta risoluzione e applicazioni AI simultanee, rendendolo ideale per prototipi e implementazioni AI sul campo.

Questo aggiornamento ha però suscitato domande. Come evidenziato da ServeTheHome, "In un dispositivo con un consumo di 25W e lo stesso hardware, otteniamo il doppio della larghezza di banda della memoria e un incremento nelle prestazioni di calcolo." La pubblicazione si chiede perché queste capacità non siano state sbloccate al momento del lancio, nel 2022 o nel 2023. Potrebbe essere che l'hardware fosse già predisposto per queste prestazioni, ma attendeva un aggiornamento firmware per attivarle?

Nonostante questi interrogativi, il beneficio per gli sviluppatori è evidente: enormi miglioramenti senza dover acquistare nuovo hardware. Questa mossa strategica non solo risponde alle preoccupazioni sull’obsolescenza programmata, ma sottolinea l’impegno di Nvidia nel massimizzare il valore offerto ai propri utenti.

(Image credit: Nvidia)