PlayStation 3 potrebbe arrivare su PS5 grazie all'emulazione, secondo Implicit Conversions

Lo sviluppatore Implicit Conversions, noto per il porting di giochi retrò, sembra interessato a sviluppare una vera emulazione per PS3, possibilmente destinata alla collezione di classici PlayStation su PS Plus per PS5.

Questa informazione proviene dalla roadmap dello sviluppatore, individuata nel subreddit r/GamingLeaksandRumours e riportata da VGC. Nella roadmap, una sezione chiamata "Sognando" include una scheda dedicata alla "Ricerca e prototipazione di un pacchetto di emulazione per PlayStation 3 su Syrup", il motore di emulazione sviluppato da Implicit Conversions per modernizzare i giochi classici.

Attualmente, i titoli PS3 possono essere giocati su PS5 solo tramite streaming cloud, una soluzione che non sempre garantisce una buona esperienza, specialmente per chi ha connessioni internet lente. La PS3 rimane l’unica console Sony priva di supporto nativo su PS5, mentre giochi delle generazioni PS1, PS2 e PS4 possono essere scaricati e giocati direttamente.

La mancanza di supporto nativo è particolarmente sentita considerando i numerosi titoli esclusivi per PS3 che non hanno mai avuto una riedizione, tra cui Metal Gear Solid 4, Motorstorm, Resistance: Fall of Man, Tokyo Jungle e Ridge Racer 7.

È però importante mantenere le aspettative realistiche. L'emulazione PS3 per PS5 non sembra vicina, poiché il progetto è classificato come "sognando" nella roadmap, separato dalla sezione "in lavorazione". Ciò indica che la tecnologia non è attualmente in fase di sviluppo attivo.

La possibilità di consultare pubblicamente la roadmap è comunque un segnale positivo. Dimostra che chi lavora sul porting di giochi classici è consapevole della domanda per l'emulazione PS3. Tuttavia, è improbabile che questo diventi realtà in tempi brevi, e potrebbe essere necessario attendere alcuni anni.