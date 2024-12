Samsung prepara nuovi foldable: Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 e Z Fold SE 2

The Samsung Galaxy Z Fold 6

Le indiscrezioni più recenti ci danno un'idea delle novità che Samsung potrebbe introdurre nel corso del 2025 con la sua linea di smartphone pieghevoli. Secondo un'analisi del codice beta di One UI 7 (basata su Android 15), effettuata dal team di Android Authority, emergono dettagli interessanti sui futuri dispositivi della gamma Galaxy Z.

I nuovi numeri di modello identificati nel codice indicano l'arrivo del Galaxy Z Fold 7 (nome in codice SM-F966) e del Galaxy Z Flip 7 (nome in codice SM-F751), i successori delle attuali offerte pieghevoli di Samsung. Oltre a questi, spicca il nome in codice SM-F968, che potrebbe corrispondere al prossimo modello del Galaxy Z Fold Special Edition.

Attualmente, il Galaxy Z Fold SE è venduto esclusivamente in Corea del Sud, ma il successore potrebbe essere distribuito a livello globale. Questo dispositivo si distingue per essere più leggero e sottile rispetto al Galaxy Z Fold 6, con fotocamere di qualità superiore e display più ampi. Una commercializzazione più ampia del prossimo Fold SE sarebbe sicuramente interessante, data la crescente popolarità dei pieghevoli di Samsung.

Se queste informazioni si rivelassero accurate, il 2025 potrebbe segnare un ulteriore consolidamento del dominio di Samsung nel mercato degli smartphone pieghevoli, con un'attenzione particolare all'innovazione e al design.

Un anno intero di telefoni Samsung

Sfortunatamente, i frammenti di codice scoperti non rivelano molti dettagli concreti sui prossimi telefoni pieghevoli di Samsung. I nomi ufficiali dei dispositivi non sono inclusi, anche se Android Authority ha avanzato alcune ipotesi basandosi sui codici modello.

Al momento, le informazioni sul Samsung Galaxy Z Fold 7 e sul Galaxy Z Flip 7 sono scarse. Sappiamo solo che entrambi sembrano essere in fase di sviluppo, ma non ci sono dettagli certi sugli aggiornamenti o le novità che potrebbero introdurre.

L'attenzione è attualmente concentrata sulla serie Samsung Galaxy S25, che dovrebbe essere presentata a gennaio in occasione di un evento di rilievo. Quest'anno potrebbe esserci anche una nuova edizione chiamata Galaxy S25 Slim, accanto ai tradizionali tre modelli della linea.

Nel corso del 2025, Samsung potrebbe inoltre introdurre un modello "trifoglio", un design innovativo che punta ad ampliare le possibilità dei dispositivi pieghevoli e a competere direttamente con il Huawei Mate XT. Il prossimo anno si preannuncia quindi ricco di novità per il settore smartphone di Samsung.