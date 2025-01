CES 2025: Lenovo presenta i ThinkPad X9 con batterie eco-friendly

Lenovo ha presentato al CES 2025 i nuovi laptop di fascia alta per il settore business, ThinkPad X9 14 e X9 15 Aura Edition.

Questi dispositivi, progettati per offrire prestazioni elevate, sono equipaggiati con i processori Intel Core Ultra 7 (Serie 2) e grafica Intel Arc Xe2. Supportano fino a 32 GB di RAM LPDDR5x con velocità di 8533 MT/s e offrono capacità di archiviazione SSD PCIe Gen4 fino a 2 TB.

Nonostante il loro posizionamento come modelli di punta, sarebbe stato auspicabile vedere un passaggio al più recente standard PCIe 5.0, ma Lenovo ha optato per rimanere sul PCIe 4.0 anche per questa generazione.

Batterie sostituibili dal cliente

(Image credit: Lenovo)

Lenovo ha annunciato che i nuovi ThinkPad X9 14 e X9 15 Aura Edition, presentati al CES 2025, saranno dotati di due porte Thunderbolt 4 alloggiate in un "hub motore" ridisegnato per semplificare l'aggancio e la manutenzione, insieme a una porta HDMI 2.1. Per la connettività wireless, i dispositivi includono Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

Entrambi i modelli presentano un ampio touchpad aptico in vetro e una tastiera riprogettata per migliorare il comfort e la precisione durante l'uso. La barra di comunicazione integra una fotocamera MIPI da 8MP con supporto IR e due microfoni con cancellazione del rumore per garantire videoconferenze di alta qualità.

Le differenze principali tra i due modelli risiedono nelle dimensioni del display, nella capacità della batteria e nel peso. Il ThinkPad X9 14 offre un display OLED da 14 pollici, disponibile in due configurazioni: un pannello WUXGA non touch con luminosità di 400 nit o un pannello touch da 2,8K con 500 nit, supporto HDR600 e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Pesa 1,21 kg e include una batteria da 55Wh.

Il ThinkPad X9 15, invece, è dotato di uno schermo OLED da 15,3 pollici con opzioni touch e non-touch, luminosità di 500 nit, certificazione HDR600 True Black e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Con una batteria più grande da 80Wh, è ideale per sessioni di lavoro più lunghe e carichi di lavoro più impegnativi. Questo modello pesa 1,45 kg.

Entrambi i laptop includono una batteria sostituibile dall'utente, realizzata con celle di cobalto riciclato al 100%, riducendo l'uso di materiali vergini e semplificando la manutenzione. Queste batterie garantiscono una densità energetica elevata, prolungando i tempi di utilizzo e rendendole perfette per ultrabook di fascia alta. Con questa scelta, Lenovo si allinea ad altri produttori come Apple e Dell nell'adottare soluzioni più sostenibili.

La disponibilità è prevista a partire da febbraio 2025, con il ThinkPad X9 14 Aura Edition a un prezzo base di 1.399 dollari e l'X9 15 Aura Edition a partire da 1.549 dollari, allo stato attuale non sappiamo a quanto ammonterà il prezzo in euro.