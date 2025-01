GPU Nvidia RTX 5090 e 5080: consumo energetico da record, stando ad un rumor

Le Nvidia RTX 5090 e 5080 sono attese al CES 2025, probabilmente insieme ai modelli RTX 5070. Nuove informazioni sul possibile consumo energetico di queste GPU di prossima generazione sono appena emerse.

Secondo VideoCardz, due noti leaker di hardware su X, Hongxing2020 e Kopite7kimi, hanno condiviso dettagli sui livelli di potenza previsti per queste schede grafiche della serie GeForce Blackwell.

2025.1.3 updatenext gen 90 ->575WJanuary 3, 2025

Secondo le recenti fughe di notizie, la Nvidia RTX 5090 potrebbe richiedere fino a 575 W di potenza, mentre la RTX 5080, secondo un'ulteriore conferma di Kopite7kimi, consumerebbe 360 W.

Non sono stati forniti dettagli sulle dimensioni fisiche di queste GPU o sulla possibilità che la RTX 5090 possa essere ridimensionata a un design a due slot. Questa specifica domanda è stata sollevata da vari utenti nel thread citato, ma al momento non ci sono risposte ufficiali.

Analisi: Valutazione delle opzioni di nuova generazione

La curiosità attorno alle dimensioni della futura RTX 5090 nasce non solo per l’importanza del modello di punta, ma anche perché alcune indiscrezioni precedenti suggerivano che Nvidia potesse riuscire a comprimere la scheda in un formato di soli due slot, un notevole contrasto rispetto alla RTX 4090, che occupa almeno tre slot – e spesso quattro.

Tuttavia, il dato di 575 W per il consumo energetico sta portando molti a dubitare di questa possibilità. Una scheda così energivora sembra difficile da raffreddare efficacemente con un design a due slot, a meno che Nvidia non abbia sviluppato una soluzione di raffreddamento straordinariamente avanzata. Questo alimenta i dubbi e le discussioni in merito.

Va notato che questa cifra di 575 W rappresenta comunque un leggero calo rispetto alle precedenti previsioni, che parlavano di un consumo di 600 W. Sebbene sia una buona notizia, rimane evidente che la RTX 5090 sarà una scheda molto impegnativa in termini di consumo. Secondo alcune voci, potrebbe essere più orientata a un utilizzo professionale che al gaming, pur essendo ufficialmente una scheda della linea GeForce, teoricamente destinata ai consumatori.

Anche la RTX 5080 non sembra essere da meno in termini di richieste energetiche. Le ultime stime parlano di 360 W, un incremento rispetto ai precedenti 350 W indicati dallo stesso leaker. Questo potrebbe complicare la vita a chi utilizza alimentatori più modesti, avvicinandosi pericolosamente al limite di 400 W. Per molti, un PSU da 650 W potrebbe non essere sufficiente, spingendo gli utenti a considerare upgrade anche in questo ambito.

Per chi spera in un’opzione più efficiente, la RTX 5070 o la versione Ti potrebbe rappresentare un’alternativa più abbordabile, sia in termini di consumo che di prezzo. Tuttavia, considerando le speculazioni sui costi delle nuove GPU Blackwell, molti potrebbero anche valutare soluzioni alternative, come le schede RDNA 4 di AMD attese per il prossimo anno.

Per avere conferme, non resta che aspettare il grande evento Nvidia del 6 gennaio al CES 2025. Oltre alle schede desktop, potremmo vedere anche versioni mobili e, forse, il lancio della tecnologia DLSS 4. Per ora, tutto lascia intendere che le nuove GPU richiederanno più energia rispetto alla generazione precedente, una tendenza che i rumor continuano a sottolineare.