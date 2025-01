Asus svela nuovi portatili da gioco con Nvidia e AMD al CES 2025

Il CES 2025 ha offerto uno sguardo promettente al futuro della tecnologia informatica, con i nuovi chip di Nvidia e AMD che promettono prestazioni di nuova generazione. Asus è uno dei marchi che sta capitalizzando su questi aggiornamenti con una gamma di laptop da gioco di alto livello. Tuttavia, nessuno dei nuovi modelli presentati ha ancora una data di uscita ufficiale o un prezzo definito a livello globale.

Tra i nuovi dispositivi spicca il ROG Zephyrus G16, un laptop elegante e potente con fino a 32 GB di RAM e un display OLED ROG Nebula da 2,5K, che offre una frequenza di aggiornamento fino a 250 Hz e una luminosità massima di 500 nit. Dotato di una GPU Nvidia RTX 5090, il tutto è racchiuso in uno chassis sottile di 1,49 cm e un peso di 1,85 kg, rendendolo ideale per chi cerca un portatile da gaming compatto e facilmente trasportabile.

La serie Strix G16 e G18 offre un'opzione per chi desidera display più grandi, rispettivamente da 16 e 18 pollici. Questi modelli sono dotati di CPU Intel di ultima generazione e GPU Nvidia RTX 5080, supportati da 32 GB di RAM DDR5 a 5.600 MHz, uno storage SSD Gen 4.0 fino a 2 TB e display 2,5K con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz.

Per chi cerca una combinazione di prestazioni elevate e design distintivo, i modelli Strix Scar 16 e 18 rappresentano un'ottima scelta. Differenziati principalmente dalle dimensioni dello schermo, entrambi offrono componenti all'avanguardia, come il processore Intel Ultra 9 275HX e la GPU Nvidia RTX 5090, accompagnati da un massimo di 64 GB di RAM DDR5 e 2 TB di archiviazione SSD. I display mini-LED da 2,5K garantiscono una risposta rapida di 3 ms, una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e una luminosità di picco di 1.200 nit. Inoltre, il design AniMe Vision sul coperchio, precedentemente noto come AniMe Matrix Sync, consente di personalizzare i LED per mostrare immagini e animazioni durante le sessioni di gioco.

Questa nuova gamma di laptop Asus punta a soddisfare le esigenze di gamer e creatori di contenuti, con una combinazione di potenza, portabilità e stile.

Non solo computer portatili

(Image credit: Future)

Esaminando gli annunci di Asus al CES 2025, emergono alcune proposte interessanti, soprattutto sul fronte della portabilità e della versatilità.

Il ROG Flow Z13 2025 si distingue come un tablet da gioco ibrido ultraleggero e compatto, con uno spessore di soli 12 mm e un peso di 1,2 kg. Equipaggiato con un processore AMD Strix Halo, una tastiera RGB e un display touchscreen a 180 Hz, è pensato per chi dà priorità alla mobilità. Pur non offrendo la potenza dei laptop gaming più robusti, rappresenta una scelta interessante per chi desidera un dispositivo facilmente trasportabile. I modelli precedenti di questa linea, come il ROG Flow Z13 del 2022, hanno ricevuto giudizi positivi per il loro equilibrio tra prestazioni e portabilità, con valutazioni come "una delle migliori opzioni per un laptop da gioco" nella nostra recensione di allora.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Per chi cerca un ulteriore incremento di potenza, Asus introduce il nuovo ROG XG Mobile. Questo modulo esterno, dotato di una GPU Nvidia GeForce RTX 5090, illuminazione integrata e un sistema di raffreddamento a camera di vapore, consente di migliorare significativamente le prestazioni di vari dispositivi, inclusi i tablet della linea ROG Flow. Anche se le iterazioni precedenti di questa tecnologia hanno avuto recensioni contrastanti, rimane un'opzione intrigante per gli utenti che vogliono potenziare i loro dispositivi compatti.

Infine, il ROG G700 è l'unico desktop tradizionale presentato nella lineup. Si tratta di un tower progettato per offrire massima personalizzazione e potenza, con un processore Intel Ultra 9 di ultima generazione e le più recenti GPU Nvidia. Il case trasparente consente un facile accesso ai componenti standard grazie al design senza attrezzi, rendendo le future sostituzioni o aggiornamenti dei componenti più semplici. Con un sistema di raffreddamento a quattro ventole, il G700 promette di mantenere temperature ottimali anche durante carichi di lavoro intensi, garantendo così una lunga durata delle sue prestazioni.