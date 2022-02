Samsung Galaxy S22 vs iPhone 13 mini: il confronto

Samsung Galaxy S22 vs iPhone 13 mini, quale scegliere? Samsung Galaxy S22 è il modello standard dei nuovissimi smartphone Samsung, nonchè l'ultimo smartphone Android uscito quest'anno, mentre iPhone 13 mini è il modello più economico della scorsa serie iPhone 13, arrivata a settembre 2021.

Nonostante entrambi siano i modelli meno costosi delle rispettive serie, si tratta di prodotti di fascia alta dotati di specifiche di ultima generazione, contenute in un formato più compatto.

Samsung o Apple? Android o iOS? Galaxy o iPhone? Scopriamo qual è lo smartphone che fa per voi tra Samsung Galaxy S22 e iPhone 13 mini nel nostro confronto.

Prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy S22 nella variante da 8/128GB costa €879, mentre nel formato da 8/256GB ha un prezzo di €929. É preordinabile da subito sul sito ufficiale Samsung e presso i rivenditori autorizzati, attualmente a prezzo intero vista l'uscita recentissima. La spedizione è prevista a partire dal 25 febbraio.

iPhone 13 Mini invece è disponibile dal 24 settembre 2021 sul sito ufficiale Apple e presso i rivenditori autorizzati. Il prezzo parte da 839€ per la variante da 4/128GB e sale a 959€ per quella da 4/256GB. La più capiente versione da 4/512GB ha un prezzo di 1.189€.

Apple ha tagliato i prezzi della gamma Mini per renderli più competitivi, e a pochi mesi dal lancio iPhone 13 Mini si può già trovare a prezzi che scendono sotto agli 800€ nel formato da 128GB. Da un punto di vista puramente economico iPhone 13 mini sarebbe la scelta vincente, nonostante il quantitativo di RAM dimezzato rispetto a Galaxy S22.

(Image credit: TechRadar)

Design

Samsung Galaxy S22 è leggermente più piccolo del suo predecessore Galaxy S21 e misura 146 x 70,6 x 7,6 mm con un peso di 168g. Il display in questo caso è leggermente più piccolo e misura 6,1".

Galaxy S22 sostituisce la cover in plastica di S21 con uno strato di Corning Gorilla Glass Victus+ (presente anche nella parte frontale) e vanta una struttura in alluminio detta "Armor Aluminum" che ne aumenta ulteriormente la resistenza. Il design presenta angoli arrotondati, un foro sul display per la fotocamera frontale e il modulo della fotocamera posteriore che riprende il solito design ‘Contour Cut’ che si amalgama perfettamente con la cover in vetro e conferisce una linea molto sobria ed elegante.

iPhone 13 Mini ripropone lo stesso formato compatto di iPhone 12 Mini, con display da 5.4" e dimensioni praticamente identiche di 113,5 x 64,2 x 7.65 mm e un peso di 141g. Apple ha utilizzato il design con i bordi piatti già visto sulla serie iPhone 12 e ispirato ai modelli del passato. Frontalmente è presente il classico notch Apple per la fotocamera frontale e il meccanismo Face ID, mentre le fotocamere posteriori sono disposte diagonalmente.

Su entrambi gli smartphone è presente la certificazione IP 68 che garantisce la resistenza a a schizzi, gocce e polvere.

Display

Il display Super Retina XDR di iPhone 13 mini è praticamente identico a quello del modello precedente: misura 5,4" e ha la stessa risoluzione di 2340×1080 pixel e 476 ppi. Anche la frequenza di aggiornamento resta a 60Hz. L'unica differenza che salta all'occhio consiste nel notch di dimensioni ridotte.

Inoltre, iPhone 13 mini conta su una luminosità aumentata del 28% e su una luminosità massima di 800 nit in modalità normale e 1200 nit in modalità HDR.

Lo schermo di Galaxy S22 è più grande (6,1") e presenta specifiche superiori: ha una risoluzione da 2400 x 1080 (FHD+) e una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz. Il pannello è un Dynamic AMOLED 2X. Samsung inoltre vince di netto in termini di luminosità, con un picco di 1500 nit, e può contare sulla tecnologia Intelligent Vision Booster, che regola automaticamente il display in base alla luminosità circostante e ne regola il contrasto.

Sia Galaxy S22 che iPhone 13 mini supportano i formati Dolby Vision e HDR10+. Nel complesso, considerando la qualità dei colori e delle immagini, la luminosità, la frequenza di aggiornamento e la risoluzione, Galaxy S22 è in netto vantaggio.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Fotocamera

Samsung Galaxy S22 ha un comparto fotografico composto da tre sensori: uno principale da 50MP, uno ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, Samsung Galaxy S22 equipaggia un sensore da 10MP.

Apple ha incluso due fotocamere su iPhone 13 mini: una grandangolare da 12 MP f/1.6 con pixel da 1,7 µm per prestazioni migliori con scarsa luce, e una ultra grandangolare da 12 MP f/2.4 con campo visivo di 120°. Si tratta delle stesse fotocamere di iPhone 13, pertanto vi garantiranno una qualità delle immagini davvero notevole. La fotocamera frontale è da 12MP.

Su Galaxy S22 sono state implementate la nuova funzionalità Nightography, il sensore più ampio del 23% rispetto alla serie precedente e la tecnologia Adaptive Pixel. La fotocamera dovrebbe catturare più luce, enfatizzare i dettagli e rendere vividi i colori, anche negli scatti notturni.

Grazie alla Modalità Ritratto con il nuovo AI Stereo Depth Map, i soggetti raffigurati dovrebbero apparire al meglio anche nei dettagli, che si tratti di persone o animali. La nuova funzionalità Auto Framing rileva fino a 10 persone e calibra automaticamente la messa a fuoco della fotocamera durante la registrazione di video, così da ritrarre ogni persona in maniera definita. I dispositivi sono potenziati dalla tecnologia VDIS che minimizza le vibrazioni, così da ottenere filmati fluidi anche se registrati in movimento.

Tra le novità di iPhone 13 mini troviamo il supporto per il formato HDR 4, la stabilizzazione ottica sul sensore e la modalità Stili Fotografici, che permette di modificare la tinta degli scatti in fase di acquisizione, piuttosto che in post produzione.

Come su gli altri iPhone 13 Apple ha aggiunto la Modalità Cinema dedicata ai filmer più esigenti, che permette di registrare video (1080p 30fps) riducendo la profondità di campo. In modalità normale si possono registrare filmati in 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps, come su iPhone 12 Mini. Anche la modalità HDR con Dolby Vision rimane invariata e permette di effettuare riprese in 4K a 60 fps.

Più megapixel e più sensori non sono automaticamente sinonimo di maggiore qualità, che dipende principalmente dalla qualità degli algoritmi AI dei software delle fotocamere. Quindi, al di là della risoluzione maggiore, non possiamo decretare un vincitore in quest'ambito prima di aver testato a dovere entrambi gli smartphone.

Specifiche e funzioni

Il processore da 4 nm di Galaxy S22 restituisce prestazioni altissime per qualsiasi necessità di streaming e produttività.

L’intera serie Galaxy S22 supporterà fino a quattro iterazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android, consentendo di aumentare ancora di più il ciclo di vita dei loro smartphone Android senza rinunciare a migliorie e sicurezza.

La nuova interfaccia utente One UI è semplice e intuitiva, e permette di personalizzare interamente colori, schermata, widget e icone.

iPhone 13 mini monta il chipset Apple A15 Bionic, lo stesso presente su tutti gli altri modelli della serie. Si tratta di un chip davvero potente e in grado di caricare ed eseguire un gran numero di app alla volta, garantendo prestazioni paragonabili al fratello maggiore, senza scendere a compromessi. Il sistema operativo è iOS 15.

Per iPhone 13, le opzioni di storage sono di 128, 256 e 512 GB, mentre ci sono 4GB di RAM. Galaxy S22 invece dispone di due configurazioni con 8GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna.

La connettività 5G è presente sia su iPhone 13 mini che su Galaxy S22.

Nel complesso, trattandosi di due prodotti di fascia alta (pur non essendo i top di gamma delle rispettive serie), entrambi smartphone garantiscono velocità di esecuzione e prestazioni generali di livello paragonabile.

(Image credit: Apple)

Batteria

Samsung Galaxy S22 monta una batteria da 3700mAh, con supporto per la ricarica rapida da 25W e lo smartphone viene venduto senza caricatore incluso. Le dimensioni della batteria sono state ridotte rispetto al modello precedente, che già non brillava dal punto di vista dell'autonomia.

Le batterie di iPhone 13 sono più longeve (soprattutti grazie alle ottimizzazioni permesse dal nuovo chipset) rispetto alla gamma di iPhone 12. In tal senso anche iPhone 13 mini non costituisce un'eccezione, nonostante la batteria da soli 2.406mAh non riesca a garantire prestazioni particolarmente degne di nota.

In entrambi i casi troviamo un sistema di ricarica wireless da 15W, ma iPhone 13 raggiunge queste velocità solo con i caricatori MagSafe.

Complessivamente, entrambi gli smartphone dovrebbero arrivare alla fine della giornata con un utilizzo moderato, mentre con un uso più intenso in tutti e due i casi sarà necessaria una ricarica intermedia.

Conclusioni

Sia Galaxy S22 che iPhone 13 mini sono i modelli meno costosi delle rispettive serie. Sono anche quelli che presentano specifiche inferiori (o, in alcuni casi, equivalenti) agli altri modelli della gamma.

Le dimensioni sono più ridotte, il che li rende adeguati per chi cerca un dispositivo poco ingombrante senza rinunciare a un dispositivo con caratteristiche di fascia alta senza l'investimento economico necessario per un top di gamma.

Ma quindi, quale scegliere tra Galaxy S22 e iPhone 13 mini?

Samsung Galaxy S22 si distingue dalla serie iPhone 13 per diversi aspetti, a partire dal display che ha sicuramente una marcia in più rispetto a quello di iPhone 13. Inoltre, la presenza di un teleobiettivo, per alcuni, può fare la differenza.

Dall'altra parte bisogna considerare che iPhone 13 mini ha fatto parecchi passi avanti dal punto di vista dell'autonomia e monta un processore davvero impressionante.

In termini di prestazioni non ci sono grosse differenze, ma tenete in considerazione che iPhone 13 mini (come suggerisce anche il nome) è più piccolo di Galaxy S22.

In questo caso la scelta dipenderà dal sistema operativo che preferite tra iOS e Android, dalle preferenze estetiche e dal prezzo. Bisogna infatti considerare che iPhone 13 mini si situa un gradino sotto rispetto al modello standard della serie, quindi già dall'inizio godeva di un prezzo di partenza più basso.

Inoltre, iPhone 13 mini è uscito prima rispetto a Galaxy S22, ed è possibile trovarlo a prezzi scontati molto vantaggiosi.