Samsung Galaxy S22 vs Apple iPhone 13: il confronto

Samsung Galaxy S22 è stato presentato ufficialmente e, mai come quest'anno, il top di gamma coreano sembra nato per competere con iPhone 13.

In questo articolo abbiamo messo a confronto le principali caratteristiche di due tra i migliori smartphone del 2022 per decretare un vincitore, analizzando aspetti come design, prezzo, fotocamera, display e prestazioni.

Detto questo, non abbiamo ancora avuto modo di testare a fondo Samsung Galaxy S22, visto che è uscito pochi giorni fa, ma possiamo condividere con voi le nostre prime impressioni basandoci sulle specifiche dichiarate dal produttore.

Samsung riuscirà a spuntarla quest'anno contro uno dei migliori iPhone di sempre?

Scopriamolo insieme!

Samsung Galaxy S22 vs iPhone 13: prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy S22 (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S22 è stato presentato il 9 febbraio 2022 durante l'evento Unpacked. I prezzi partono da €899 per il modello da 128GB e arrivano a 929 per la variante da 256GB.

All'angolo opposto troviamo iPhone 13, lanciato da Apple il 24 settembre 2021 a un prezzo di 939 euro per la versione da 128GB, che diventano 1.050 per il modello da 256GB e €1.289 per il più capiente da 512GB.

Come potete notare, Samsung Galaxy S22 costa leggermente meno, ma se avete bisogno di più spazio di archiviazione sarete costretti a optare per iPhone 13.

Inoltre, essendo uscito in anticipo rispetto alla controparte Samsung, iPhone 13 si trova già a prezzi più bassi rispetto al listino.

Design

Samsung e Apple utilizzano da sempre design molto diversi. Come da tradizione, Galaxy S22 è caratterizzato da bordi arrotondati (anche se il display è piatto), mentre iPhone 13 si distingue per i bordi piatti con angoli accentuati.

Anche quest'anno Samsung propone un comparto fotografico ‘Contour Cut’, ovvero incastonato nella scocca per ottenere un design uniforme. Apple, al contrario, ha optato per un look più industriale per le fotocamere di iPhone 13 che sono raccolte in una quadrato in rilievo nella parte posteriore dello smartphone.

Per quanto riguarda la parte frontale, la differenza principale sta nella selfie camera: su Samsung Galaxy S22 troviamo il classico punch-hole, mentre iPhone 13 utilizza ancora il controverso notch. Apple ha ridotto le dimensioni del notch di un buon 20% rispetto a iPhone 12, oltre a preservare il sistema di autenticazione Face ID, ma a nostro avviso la soluzione adottata da Samsung rimane più appagante a livello estetico.

(Image credit: TechRadar)

Vale la pena sottolineare che entrambi gli smartphone sono molto simili ai loro predecessori. In entrambi i casi ci troviamo di fronte a design di seconda generazione, anche se Galaxy S22 è leggermente più piccolo del precedente Galaxy S21, caratteristica che lo avvicina molto alle dimensioni di iPhone 13.

Samsung Galaxy S22 misura 146 x 70.6 x 7.6mm, mentre iPhone 13 misura 146.7 x 71.5 x 7.65mm. Entrambi si possono definire smartphone compatti visto il trend attuale.

In termini di peso vince Samsung Galaxy S22 con i suoi 168g che lo rendono più leggero rispetto a iPhone 13 (174g), più pesante di appena 6 grammi .

Entrambi gli smartphone sono certificati IP68, quindi resistenti a acqua e polvere.

Display

I due contendenti condividono le dimensioni e la tecnologia del display, che in entrambi è un AMOLED da 6.1 pollici. Del resto queste sono le uniche cose in comune tra i due schermi.

Il display di iPhone 13 ha una risoluzione maggiore da 1170 x 2532, mentre quello di Samsung Galaxy S22 è un FHD+ da 1080 x 2400.

Tuttavia, Galaxy S22 recupera terreno grazie a una maggiore fluidità garantita da frequenze di aggiornamento da 120Hz, il doppio rispetto ai 60Hz di iPhone 13.

Durante la nostra recensione di iPhone 13 abbiamo definito questa specifica "ottima da avere, ma non indispensabile", ma rimane comunque un punto a favore di Samsung. Apple ha destinato questa funzione ai più costosi modelli Pro, mentre Samsung ha optato per i 120Hz su tutta la gamma.

Samsung Galaxy S22 (Image credit: Future)

In aggiunta il display di Samsung Galaxy S22 può variare la frequenza di aggiornamento in base alle esigenze, riducendola fino a un valore minimo di 10Hz. Si può quindi dire che, nel complesso, lo schermo di Galaxy S22 è migliore rispetto a quello di iPhone 13.

Un altro dei vantaggi di Samsung Galaxy S22 è la selfie camera punch-hole, che risulta molto meno invasiva del notch di iPhone 13 quando si utilizza lo smartphone in modalità orizzontale per vedere film o immagini.

Dovremo testarlo a fondo per dare un giudizio definitivo, ma per ora il display di Samsung Galaxy S22 sembra non avere rivali.

Camera

Samsung Galaxy S22 ha un comparto fotografico composto tra tre lenti, con un sensore principale da 50MP.

Il sensore da 12 MP di iPhone 13 potrebbe sembrare datato, ma riesce a raccogliere il 47% di luce in più rispetto a quello di iPhone 12. L'unica pecca sono i pochi megapixel, che d'altro canto favoriscono gli scatti in modalità notturna. Anche il sistema di stabilizzazione dell'immagine risulta ottimo, dato che è lo stesso visto lo scorso anno su iPhone 12 Pro Max.

Grazie a questi accorgimenti, iPhone 13 è uno dei migliori smartphone per la fotografia e produce scatti noturni estremamente nitidi. Per fare un confronto con Galaxy S22 dovremo attendere la nostra recensione, ma siamo certi che sarà una bella battaglia viste le ben note qualità fotografiche di iPhone 13.

An iPhone 13 (Image credit: TechRadar)

Entrambi gli smartphone dispongono di un sensore ultra grandangolare da 12MP, che su Galaxy S22 ha un'apertura pari a f/2.2, leggermente più luminoso rispetto a quello di iPhone 13 da f/2.4.

Samsung Galaxy S22 ha un sensore da10MP con zoom ottico 3x, mentre iPhone 13 non dispone di un teleobiettivo.

Per quanto riguarda la fotocamera frontale, Samsung Galaxy S22 dispone di una selfie-camera da 10MP, leggermente meno definita di quella da 12MP di iPhone 13.

Hardware a parte, tutto si riduce al sistema di elaborazione delle immagini e alla scelta dei colori. Samsung ha tradizionalmente un look vibrante con colori accesi, mentre Apple è nota per i suoi toni equilibrati e naturali.

Specifiche e prestazioni

Samsung Galaxy S22 è equipaggiato con il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1 o, in alcune regioni, con il chip Exynos 2200. Entrambi sono processori prodotti a 4nm dotati di caratteristiche pressoché sovrapponibili.

Stando ai primi benchmark, nessuno dei due rappresenta un grande passo in avanti rispetto ai precedenti chip da 5nm. Come sempre ci asteniamo da dare giudizi definitivi finchè non avremo avuto modo di testarli in redazione, ma dati alla mano il processore A15 Bionic di iPhone 13 sembra garantire prestazioni superiori.

Samsung Galaxy S22 (Image credit: Future)

Al momento del lancio, Apple ha parlato di un aumento prestazionale del 50% rispetto ai processori Android, riferendosi probabilmente alla penultima generazione. Visto quanto detto in precedenza, è probabile che ci sia ancora un bel divario tra i chipset A15 Bionic e i concorrenti Exynos e Android.

Tra le novità interessanti segnaliamo che il processore Exynos ha una GPU AMD che condivide l'architettura RDNA 2 con le schede video di PS5 e Xbox Series X. Per questo i nuovi smartphone Samsung potrebbero avere prestazioni grafiche di ottimo livello e diventare terreno fertile per gli sviluppatori di titoli mobile.

Per il resto, Samsung Galaxy S22 ha 8GB di RAM, il doppio rispetto ai 4GB di iPhone 13. Come abbiamo detto più volte nei nostri articoli di approfondimento, tali confronti non sono particolarmente utili dato il modo completamente diverso in cui iOS e Android gestiscono le risorse.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, Samsung Galaxy S22 è disponibile nei tagli da 128 o 256GB, mentre iPhone 13 si può acquistare anche nella variante da 512GB.

Autonomia

Samsung ha ridotto le dimensioni della batteria del suo Galaxy S22 portandole a 3,700mAh. Rimane comunque un valore superiore rispetto ai 3,240mAh di ipHone 13, ma anche in questo caso visto il differente approccio nella gestione delle risorse, lo smartphone iOS rimane più performante in termini di autonomia.

Ricordiamo che sia Samsung Galaxy S21 che Samsung Galaxy S21 FE si sono dimostrati scarsi in quest'ambito, e durante le nostre prove non hanno mai raggiunto la fine della giornata se usati in modo intenso. Ci auguriamo che il nuovo processore di Galaxy S22 abbia fatto qualche passo avanti anche in quest'ambito.

Al contrario, l'iPhone 13 ha una delle batterie più impressionanti che abbiamo mai visto su un iPhone. La capacità aumentata della batteria di iPhone 13, insieme al più efficiente chipset A15 Bionic e al display a 60Hz, si traduce in un'autonomia eccellente.

An iPhone 13 (Image credit: TechRadar)

Come abbiamo raccontato nella nostra recensione di iPhone 13, anche nelle giornate più intense si riesce ad arrivare a sera con il 20% di carica, un risultato a dir poco ottimo.

Samsung risulta avanti quando si parla di velocità di ricarica, ma di poco. La verità è che sia i 25W di Galaxy S22 che i 23W di Phone 13 sono ben distanti dai valori più elevati di altri brand.

Nessuno dei due smartphone viene venduto con un caricatore incluso nella confezione.

In entrambi i casi troviamo un sistema di ricarica wireless da 15W, ma iPhone 13 raggiunge queste velocità solo con i caricatori MagSafe.

Quale scegliere?

Samsung Galaxy S22 sembra concepito appositamente per competere con iPhone 13. Dal display alle dimensioni, fino al prezzo di vendita, i valori di questi due smartphone sono estremamente simili.

Ciononostante, Samsung Galaxy S22 di distingue dalla controparte Apple per diversi aspetti. Il display del Samsung ha sicuramente una marcia in più rispetto a quello di iPhone 13 e la presenza di un teleobiettivo, per alcuni, può fare la differenza.

Del resto iPhone 13 è uno degli iPhone migliori di sempre, ha un'ottima autonomia e un processore davvero impressionante. Non vediamo l'ora di scoprire quali sono le vere potenzialità di Samsung Galaxy S22 dato che, al momento, sembra l'unico vero rivale di iPhone 13 in questa fascia di prezzo.

Quest'anno più che mai la scelta dipenderà dal vostro ecosistema di riferimento e dalle preferenze estetiche, perché in termini di prestazioni e specifiche siamo davvero vicini e ora che le dimensioni sono pressoché identiche le differenze tra i due smartphone sono ai minimi storici.