OnePlus 13R: leak svelano colori e dettagli della fotocamera per il lancio internazionale

Le ultime indiscrezioni sul lancio internazionale del OnePlus 13R, previsto per il 7 gennaio, rivelano alcune informazioni interessanti. Il dispositivo, già presentato in Cina con il nome di OnePlus Ace 5, sembra essere pronto per il suo debutto globale.

Il tipster @MysteryLupin ha condiviso diverse immagini del OnePlus 13R, mostrando due opzioni di colore: una variante dorata e una in nero o grigio scuro. Per quanto riguarda il design, non ci sono grandi sorprese, dato che il dispositivo mantiene l'aspetto del modello cinese.

Tuttavia, non sono state avvistate le varianti verde e oro già disponibili in Cina per il OnePlus Ace 5. Questo potrebbe indicare che tali opzioni non saranno offerte sul mercato internazionale, oppure che l'informatore non ha avuto accesso a immagini di questi colori. Per avere conferme definitive, non resta che attendere l'annuncio ufficiale da parte di OnePlus il mese prossimo.

Macchine fotografiche e batterie

Il OnePlus 13R destinato al mercato internazionale promette miglioramenti significativi rispetto al modello cinese, il OnePlus Ace 5, specialmente per quanto riguarda il comparto fotografico.

Secondo il noto informatore @heyitsyogesh, il OnePlus 13R avrà una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50MP, un ultrawide da 8MP e un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 2x. Sul fronte, sarà presente una fotocamera per selfie da 16MP. Questo rappresenta un netto passo avanti rispetto al OnePlus Ace 5, che utilizza una fotocamera macro da 2MP come terzo sensore, senza offrire l’opzione del teleobiettivo.

Oltre alle migliorie sulla fotocamera, ci potrebbero essere altre piccole differenze tra i due modelli. Ad esempio, secondo GSMArena, la batteria del OnePlus 13R sarà leggermente più piccola, con una capacità di 6.000 mAh rispetto ai 6.415 mAh del modello cinese. Per scoprire tutte le variazioni e confronti, bisognerà attendere l'annuncio ufficiale e il rilascio del dispositivo.