Un écran OLED révolutionnaire avec un haut-parleur dans chaque pixel pour un son aussi précis que le contraste OLED

Chaque pixel OLED peut aussi devenir une source sonore

Plus besoin de haut-parleurs classiques, sans aucune augmentation de l’épaisseur

Cette technologie pourrait équiper les écrans embarqués, les smartphones et les casques audio

Depuis des années, l’industrie de la télévision se concentre sur les pixels : comment les rendre plus lumineux, plus compacts, mieux agencés. Aujourd’hui, une nouvelle ambition émerge : leur faire produire du son.

Comme l’a signalé Science Daily, des chercheurs de l’université POSTECH (Pohang University of Science and Technology) ont mis au point un écran OLED de 13 pouces dont chaque pixel émet à la fois de la lumière et du son.

Cette technologie pourrait, à terme, offrir un son multicanal d’une précision remarquable, sans haut-parleurs physiques.

Les pixels doivent désormais s’écouter autant qu’ils s’observent

(Image credit: Wiley / POSTECH)

D’après Science Daily, relayé par Notebookcheck, l’équipe a baptisé cette invention « Pixel-Based Local Sound OLED technology ». Le problème du son sur les téléviseurs, expliquent-ils, réside dans la difficulté à obtenir une spatialisation audio précise avec des haut-parleurs classiques.

« Le véritable enjeu vient du fait que les exciters traditionnels – ces dispositifs qui vibrent pour produire le son – sont encombrants et lourds, ce qui empêche d’en utiliser plusieurs sans interférences, tout en respectant la finesse des panneaux OLED », précisent les chercheurs. « En plus, les interférences sonores entre plusieurs haut-parleurs nuisent au contrôle précis de l’audio localisé. »

La solution a consisté à intégrer des exciters piézoélectriques directement dans la structure de l’écran OLED. « Ces exciters piézo, disposés comme les pixels, transforment les signaux électriques en vibrations sonores sans occuper d’espace externe. Et surtout, ils restent totalement compatibles avec la finesse caractéristique des écrans OLED. »

Ainsi, chaque pixel devient une source sonore indépendante. D’après les chercheurs, il a même été possible d’éliminer complètement les interférences entre les sons émis par différentes zones de l’écran.

Les usages de cette technologie vont bien au-delà des téléviseurs. Parmi les applications évoquées : les écrans embarqués pourraient transmettre des sons différents selon les passagers, comme des instructions vocales pour le conducteur pendant que le passager écoute de la musique. Dans les smartphones ou les casques, le son pourrait évoluer en fonction des mouvements de la tête, de la main ou de l’appareil.

Pour le professeur Su Seok Choi, « cette technologie pourrait devenir un élément central des appareils de nouvelle génération, en permettant des designs plus fins et plus légers pour les smartphones, les ordinateurs portables ou les écrans automobiles – tout en offrant un son immersif et de haute fidélité ».

Mais tout cela reste au conditionnel : il s’agit d’une preuve de concept, pas encore d’un produit fini – et produire du son n’est pas la même chose que produire un son excellent. Par ailleurs, une technologie qui fonctionne sur un prototype de 13 pouces pourrait s’avérer bien plus complexe à adapter à des formats plus grands.

La question du coût se pose également. Si l’annonce suscite un réel enthousiasme, les meilleures barres de son peuvent encore dormir tranquilles pendant quelques années.