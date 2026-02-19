Plus regardé que le Super Bowl : le show où les robots chinois ont bluffé des millions de spectateurs

Les robots humanoïdes ont été les vedettes du Gala du Printemps en Chine

L’événement est l’émission de télévision la plus regardée du pays et a enregistré 23 milliards de vues

Certains des robots présentés affichent désormais des carnets de commandes saturés, l’intérêt ayant explosé

La Chine a offert au monde un aperçu de ses derniers robots humanoïdes lors du Gala du Printemps 2026, lundi — et le spectacle s’est révélé si impressionnant que plusieurs de ses vedettes robotiques afficheraient désormais des carnets de commandes bien remplis.

Diffusé chaque année la veille du Nouvel An lunaire, le Gala du Printemps est l’émission la plus regardée en Chine. Le diffuseur public China Central Television affirme que le programme a cumulé l’incroyable chiffre de 23 milliards de vues sur l’ensemble des plateformes.

À titre de comparaison, le Super Bowl LX a rassemblé 137,8 millions de téléspectateurs en direct sur les plateformes de NBCUniversal, tandis que son spectacle de la mi-temps a généré 4 milliards de vues au cours des 24 premières heures.

Le fait que des robots pratiquant le kung-fu aient constitué la pièce maîtresse de l’édition de cette année n’avait rien d’un hasard. La Chine entame la première année de son nouveau plan quinquennal, et la robotique y est présentée comme un moteur majeur de croissance. La scène était donc toute trouvée pour permettre à Unitree Robotics, le plus grand fabricant de robots du pays, de démontrer l’avance prise sur des acteurs comme Tesla.

Le robot Unitree G1 s’est imposé comme la révélation virale de la soirée, ses démonstrations d’arts martiaux (voir la vidéo ci-dessous) étant si athlétiques que beaucoup ont soupçonné des vidéos générées par intelligence artificielle. En réalité, le G1 est un humanoïde haut de gamme et onéreux, qui a pu évoluer dans un environnement très contrôlé.

Cela n’a pas empêché l’intérêt de bondir après sa démonstration de kung-fu. Le G1 coûte environ 85 000 yuans en Chine (environ 10 400 €), ce qui ne correspond pas à un achat impulsif grand public. Pourtant, le South China Morning Post indique que les premières dates de livraison ont été repoussées au début du mois de mars et que la page produit ploierait sous l’afflux d’intérêt.

Le robot peut-être le plus intéressant, bien que légèrement moins athlétique, est sans doute le Noetix Bumi. Ce robot de la taille d’un enfant est apparu dans un sketch comique lors du Gala du Printemps et coûte seulement 10 000 yuans (1 200 €), soit l’équivalent d’un smartphone haut de gamme. Là encore, un fort intérêt aurait été constaté chez le distributeur JD.com, et la date de livraison aurait été repoussée à la fin avril.

Aucun de ces robots ne pulvérise des records de ventes, mais ils s’inscrivent dans une tendance plus large qui voit les humanoïdes se rapprocher progressivement du grand public. Le South China Morning Post indique également qu’Unitree viserait l’expédition de 20 000 humanoïdes cette année, soit environ quatre fois plus qu’en 2025.

De son côté, Elon Musk a récemment déclaré lors du Forum économique mondial de Davos que Tesla commencerait à vendre son robot humanoïde Optimus « probablement courant de l’année prochaine ». D’ici là, un certain retard pourrait déjà s’être creusé.

En attente d’une percée de « l’intelligence incarnée »

(Image credit: Getty Images / Tomohiro Ohsumi)

La grande question concernant tous ces robots humanoïdes demeure celle de leur utilité réelle et du public auquel ils s’adressent.

Les consommateurs restent pour l’instant des spectateurs intéressés plutôt que des acheteurs, Unitree Robotics tirant l’essentiel de ses investissements de géants industriels et de sociétés de capital-risque. Des concurrents comme UBTech ont conclu des accords pour déployer leurs robots humanoïdes aux postes-frontières, ce qui, comme cela a déjà été souligné, n’a rien d’un cauchemar dystopique.

Quel que soit le lieu où ces robots évolueront à terme, Unitree estime que le véritable élément déterminant ne réside pas dans leurs performances athlétiques impressionnantes, mais dans leur intelligence. Le PDG et fondateur de l’entreprise, Wang Xingxing, a récemment mis en avant le potentiel de « l’intelligence incarnée », soit la capacité d’un robot à apprendre en interagissant physiquement avec son environnement plutôt que d’être entraîné comme les modèles d’intelligence artificielle actuels.

« Si des percées dans les modèles d’IA incarnée et dans la technologie robotique peuvent réellement être appliquées à grande échelle dans les années à venir, l’engouement pourrait être 100 voire 1 000 fois supérieur à ce qu’il est aujourd’hui », a déclaré Wang à la chaîne publique chinoise CCTV. « Cela dépassera largement l’ère de l’internet mobile. »

Il s’agit d’une affirmation ambitieuse, mais ces percées restent aussi une grande hypothèse. Aussi impressionnantes que soient actuellement les acrobaties du Unitree G1, elles s’apparentent encore en partie à une démonstration technologique spectaculaire. L’année 2026 et celle du Cheval de Feu pourraient néanmoins ouvrir la voie à une véritable avancée majeure en robotique — et dans ce cas, des acteurs comme Tesla pourraient se retrouver à lutter pour une place sur le podium.