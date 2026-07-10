Un drone électrique allemand pulvérise un record de vitesse et pourrait intéresser la défense antiaérienne

Le drone Apex Recordhunter établit officieusement un nouveau record de vitesse avec 699 km/h

Ce démonstrateur à grande vitesse doit contribuer au développement de drones militaires de nouvelle génération

L’entreprise vise bientôt d’autres records avec ses drones intercepteurs

Le groupe allemand Quantum Systems a battu le record mondial de vitesse pour un drone électrique, atteignant 699 km/h lors de tests internes le 26 juin 2026.

L’entreprise n’a pas encore mené de tentative officielle, vérifiée de manière indépendante selon les règles de mesure requises pour une reconnaissance par le Guinness World Records et la Fédération Aéronautique Internationale (FAI). La vitesse dépasse toutefois largement celle du détenteur actuel du record, fixé à 657,59 km/h.

Ce nouveau record non homologué a été établi en vol rectiligne et stabilisé. Il représenterait une amélioration de 6,3 % par rapport au record actuel. Des tests officiels sont attendus dans les prochaines semaines, selon un communiqué de l’entreprise.

Un record qui sert avant tout de démonstration technologique

Quantum Systems explique que le drone Apex Recordhunter a été développé au cours de l’année écoulée, mais qu’il « sert de démonstrateur technologique pour des systèmes à grande vitesse de nouvelle génération » plutôt que de produit commercialisable. « Plusieurs innovations issues du projet devraient soutenir les futurs programmes de drones intercepteurs », ajoute l’entreprise.

Il s’agit d’un appareil électrique à batterie, à voilure fixe, conçu par l’équipe de développement avancé N3XT du groupe, et utilisant des cellules de batterie V4Smart fournies par une filiale de Porsche.

Ce type de drone, ainsi que ses successeurs, ne vise pas le marché des photographes ou des amateurs, mais celui des intercepteurs à grande vitesse pour des usages militaires. Quantum Systems indique que les enseignements tirés du projet Apex influenceront directement les futures plateformes d’interception dans des scénarios de défense réels.

Le co-PDG Florian Seibel salue « la fierté de l’équipe Quantum Systems, qui démontre l’ambition d’ingénierie du groupe et renforce son engagement à développer des technologies de pointe ».

Des ingénieurs de la division ukrainienne WIY Drones ont également contribué au programme. Cette participation est notable dans un contexte où la Russie déploie de plus en plus de drones d’attaque à sens unique, rapides et propulsés par des moteurs à réaction. Le recours à des drones rapides comme celui développé par Quantum Systems pourrait s’avérer bien moins coûteux et plus accessible que l’utilisation de missiles de défense aérienne.

Les records continuent de tomber à mesure que le développement s’accélère

D’ici la mi-juillet, l’entreprise espère établir deux autres records. Le premier concernerait la vitesse la plus élevée atteinte par un drone intercepteur FPV transportant une charge utile de 500 g, avec son modèle STRILA Interceptor. Le second viserait la vitesse maximale pour un drone SPYS dans la catégorie des intercepteurs FPV anti-aériens.

Ces performances et ces records potentiels illustrent une course mondiale en cours pour concevoir des drones militaires toujours plus rapides. Elles soulignent aussi l’importance croissante des armes aériennes, téléopérées et autonomes dans les conflits modernes.

D’autres drones électriques ont toutefois atteint des vitesses encore plus élevées. Tom’s Hardware a récemment évoqué un duo néo-zélandais ayant enregistré une vitesse de 730 km/h avec un drone Blackbird équipé d’hélices en fibre de carbone à profil dentelé.

Malgré l’absence de reconnaissance officielle, ce duo avait déjà établi un record à 626 km/h en décembre 2025 avec un autre appareil, avant d’être rapidement dépassé par un concurrent atteignant 659 km/h. Une progression de 11,7 % entre le record de décembre et le record officieux actuel montre qu’il reste encore une marge importante pour repousser les limites.