Optimisez les performances, l'efficacité et la facilité d'utilisation pour le stockage d'entreprise

Tutos
Par publié
Optimisez les performances, l&#039;efficacité et la facilité d&#039;utilisation pour le stockage d&#039;entreprise
(Crédit photo: Dell Technologies)

Ce rapport compare deux systèmes de stockage de données pour entreprises et conclut que le Dell PowerStore 500T offre de meilleures performances globales que l’IBM FlashSystem 5300. PowerStore fonctionne plus rapidement, stocke les données plus efficacement et est plus facile à gérer, ce qui se traduit par moins de ralentissements, moins d’espace nécessaire et des coûts à long terme réduits pour les entreprises. En savoir plus.