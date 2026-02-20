Optimisez les performances, l'efficacité et la facilité d'utilisation pour le stockage d'entreprise

Ce rapport compare deux systèmes de stockage de données pour entreprises et conclut que le Dell PowerStore 500T offre de meilleures performances globales que l’IBM FlashSystem 5300. PowerStore fonctionne plus rapidement, stocke les données plus efficacement et est plus facile à gérer, ce qui se traduit par moins de ralentissements, moins d’espace nécessaire et des coûts à long terme réduits pour les entreprises. En savoir plus.

Etes-vous un expert ? Abonnez-vous à notre newsletter Inscrivez-vous à la newsletter TechRadar Pro pour recevoir toutes les actualités, les opinions, les analyses et les astuces dont votre entreprise a besoin pour réussir ! Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance