Optimisez les performances, l'efficacité et la facilité d'utilisation pour le stockage d'entreprise
Tutos
Par TechRadar Pro publié
Suivez-nous
Ajoutez-nous comme source privilégiée sur Google
Get the TechRadar Newsletter
Sign up for breaking news, reviews, opinion, top tech deals, and more.
En soumettant vos informations, vous acceptez les conditions générales et la politique de confidentialité, tout en certifiant être âgé de 16 ans ou plus.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
An account already exists for this email address, please log in.
Abonnez-vous à notre newsletter
Ce rapport compare deux systèmes de stockage de données pour entreprises et conclut que le Dell PowerStore 500T offre de meilleures performances globales que l’IBM FlashSystem 5300. PowerStore fonctionne plus rapidement, stocke les données plus efficacement et est plus facile à gérer, ce qui se traduit par moins de ralentissements, moins d’espace nécessaire et des coûts à long terme réduits pour les entreprises. En savoir plus.
Etes-vous un expert ? Abonnez-vous à notre newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter TechRadar Pro pour recevoir toutes les actualités, les opinions, les analyses et les astuces dont votre entreprise a besoin pour réussir !
LATEST ARTICLES