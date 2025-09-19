OpenAI dévoile GPT-5-Codex avec 74,5% de réussite en programmation réelle

GPT-5-Codex promet des performances et des taux de réussite supérieurs

Inclus dans les offres Plus, Pro, Business, Edu et Enterprise

Le modèle utilise 93,7 % de jetons en moins pour les tâches légères

OpenAI a partagé davantage de détails sur GPT-5-Codex, une version de GPT-5 spécialement conçue pour le codage agentique et l’ingénierie logicielle appliquée. Fiabilité et performances devraient être au rendez-vous.

Le créateur de ChatGPT annonce un taux de réussite de 74,5 % au benchmark SWE-bench Verified, avec une amélioration des performances de refactorisation atteignant 51,3 % (contre 33,9 % pour GPT-5).

À l’instar de GPT-5, GPT-5-Codex ajuste dynamiquement son temps de raisonnement : rapide pour les petites tâches, plus poussé pour les plus complexes. Le modèle a déjà été testé de manière autonome sur des refactorisations lourdes pendant plus de sept heures.

GPT-5-Codex est une mise à niveau majeure

Selon OpenAI, GPT-5-Codex excelle dans les revues de code, en détectant des bugs critiques avant la mise en production. Il peut aussi gérer des tâches frontend grâce à l’inspection visuelle, aux captures d’écran et à des améliorations pour le design mobile et web.

Cette annonce intervient seulement quelques mois après le lancement de Codex CLI (en avril) et Codex Web (en mai), tous deux fusionnés début septembre dans une “expérience unifiée… connectée à… ChatGPT”.

GPT-5-Codex est inclus dans les abonnements ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu et Enterprise. Il fonctionne dans le terminal, les IDE, sur le web, dans GitHub et via l’application iOS.

OpenAI précise que GPT-5-Codex consomme 93,7 % de jetons en moins que GPT-5 pour les interactions simples, mais qu’il consacrera deux fois plus de temps au raisonnement, à l’édition, aux tests et aux itérations lorsque nécessaire.

Autre point clé pour les développeurs : l’outil fournira des journaux, des citations et des résultats de tests pour plus de transparence. Ceux qui utilisent Codex CLI avec une clé API auront bientôt accès directement à GPT-5-Codex.

“Codex devient le partenaire de codage tel qu’il a toujours été imaginé : plus rapide, plus fiable et profondément intégré aux outils déjà utilisés”, explique OpenAI.

Les abonnements Plus, Edu et Business suffisent pour “quelques sessions de codage ciblées chaque semaine”. Les utilisateurs ayant besoin de davantage de capacité devront passer à l’offre Pro, qui couvre “une semaine entière de travail sur plusieurs projets”. Quant aux comptes Enterprise, ils fonctionnent sur un système de crédits partagés, en fonction de l’utilisation réelle.