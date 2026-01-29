L’intelligence artificielle creuse l’écart entre les pays : OpenAI tire la sonnette d’alarme

L’adoption de l’IA varie fortement selon les pays, créant un écart croissant entre capacités disponibles et usages réels

Les utilisateurs avancés s’appuient sur l’IA pour des tâches complexes à étapes multiples, et non de simples requêtes

OpenAI affirme que certains pays à revenu plus faible exploitent davantage l’IA avancée que des nations plus riches

Les systèmes d’intelligence artificielle progressent rapidement, mais leur adoption reste inégale à l’échelle mondiale, selon de nouvelles recherches.

Les données publiées par OpenAI évoquent un écart croissant entre les capacités actuelles des systèmes d’IA et le degré d’utilisation concrète par les individus, les entreprises et les institutions publiques.

L’entreprise alerte sur le risque de voir un petit groupe de pays prendre une avance économique et technologique, tandis que d’autres peinent à suivre.

Des écarts d’adoption visibles entre pays

OpenAI présente cette fracture comme un problème d’usage, plus que d’accès. Les différences de compétences, d’infrastructures et de préparation institutionnelle seraient aussi déterminantes que la disponibilité des modèles.

Les données citées par OpenAI montrent une forte disparité dans les usages avancés selon les profils et les pays. Les utilisateurs dits « experts » mobilisent des capacités de raisonnement étendues, sollicitant l’IA pour des tâches complexes en plusieurs étapes plutôt que pour des demandes simples.

Au niveau national, les écarts sont tout aussi marqués, certains pays utilisant beaucoup plus les fonctions avancées par habitant que d’autres.

OpenAI précise que ces disparités ne suivent pas strictement les niveaux de revenu : certains pays à revenu plus modeste feraient un usage plus avancé de l’IA que des économies plus riches.

Pour répondre à ce fossé, OpenAI lance le programme Education for Countries, destiné à intégrer l’intelligence artificielle dans les systèmes éducatifs nationaux.

L’initiative vise à développer les compétences des élèves tout en formant les enseignants à une utilisation responsable, à l’aide d’outils spécifiques. Les premiers partenaires incluent des pays d’Europe, du Moyen-Orient, d’Asie centrale et des Caraïbes.

OpenAI décrit ce programme comme une manière de considérer l’IA comme une infrastructure éducative essentielle. Il soutiendra également la recherche et favorisera un accès élargi aux systèmes les plus avancés.

Ce volet éducatif s’inscrit dans une stratégie plus large, incluant l’adoption professionnelle, le développement des infrastructures et la formation des travailleurs.

Selon OpenAI, les gains de productivité dépendent de l’extension des usages en entreprise et de la maîtrise institutionnelle des systèmes d’IA.

D’autres initiatives dévoilées en parallèle du Forum économique mondial poursuivent cette logique dans les domaines de la santé, de la préparation aux catastrophes, de la cybersécurité ou encore du soutien aux start-ups.

Ces programmes se présentent comme des cadres modulables, construits en lien avec les gouvernements partenaires, plutôt que comme des solutions standardisées.

Dans sa vision, OpenAI considère que l’adoption, les compétences et l’infrastructure constituent des compléments indispensables à la progression des modèles.

L’analyse de l’entreprise souligne que les pays qui agissent tôt pourraient mieux transformer les avancées de l’IA en bénéfices économiques concrets.

Il reste cependant incertain que les partenariats et l’élargissement de l’accès suffisent à réduire les écarts structurels, compte tenu des différences en matière de gouvernance, de financement et d’exécution des politiques.