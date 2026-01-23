IA : Microsoft agite le signal d’alarme à Davos

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a mis en garde : l’intelligence artificielle doit apporter des bénéfices clairs à la société, sans quoi elle risque de perdre le soutien du public

Il a exhorté les développeurs d’IA à concentrer leurs efforts sur l’amélioration de la santé, de l’éducation et de la productivité

Faute de quoi, la population pourrait rejeter l’usage énergétique de l’IA

Satya Nadella s’inquiète : si l’intelligence artificielle ne commence pas à générer des bénéfices concrets et mesurables pour la société, le public finira par se lasser de son coût – mettant fin à la forme actuelle de cette technologie. L’audience de Davos n’est pas le lieu le plus évident pour plaider le bien commun, mais cela a donné à son message une résonance particulière.

« Il faut qu’on en arrive à un point où cette technologie permet de produire quelque chose d’utile, qui change concrètement la donne pour les individus, les communautés, les pays et les secteurs. Sinon, cela n’a pas vraiment de sens », a-t-il déclaré lors d’un échange avec Larry Fink, PDG de BlackRock.

« On pourrait très vite perdre même la permission sociale d’utiliser une ressource rare comme l’énergie, si c’est pour produire des jetons sans aucun impact sur la santé, l’éducation, l’efficacité des services publics ou la compétitivité des entreprises, grandes ou petites. »

Le public de Davos, davantage habitué aux discours enthousiastes sur la transformation numérique, est apparu quelque peu perplexe. Mais cet échange montre aussi à quel point l’engouement autour de l’IA oscille entre illusion et réalité. Nadella sait de quoi il parle. Microsoft figure parmi les acteurs majeurs de l’actuelle poussée de l’IA, avec des dizaines de milliards investis dans OpenAI, une suite Copilot intégrée aux outils bureautiques, et une présence dans presque tous les débats de régulation.

Son message à Davos portait donc sur une exigence de responsabilité : il ne s’agit plus seulement de savoir si les outils d’IA sont performants en théorie, mais s’ils ont réellement un impact dans les écoles, les hôpitaux, les petites entreprises ou les administrations locales.

Ce n’est pas une question morale abstraite, mais bien une question d’infrastructure. L’essor de l’IA repose sur une puissance de calcul colossale – et donc sur une consommation énergétique massive. L’entraînement des modèles actuels les plus avancés demande autant d’électricité que celle consommée en un an par certains petits pays.

Et l’inférence – autrement dit, l’exécution du modèle sur un téléphone ou un ordinateur pour générer une réponse – ajoute une dépense supplémentaire à chaque seconde d’utilisation. L’IA ne se contente pas de faire appel à des serveurs : elle alimente un réseau de centres de données en constante expansion, dotés de systèmes de refroidissement par eau et de charges qui mettent les réseaux électriques sous tension.

L’expression « permission sociale », employée par Nadella, résume bien les enjeux à venir. Jusqu’ici, le public a globalement accepté que les entreprises du cloud utilisent des ressources en échange de gains de productivité, de divertissement ou de confort. Mais cette bienveillance n’est pas acquise. Si l’IA commence à apparaître comme un luxe énergivore, apportant plus de gadgets que de solutions concrètes, des résistances pourraient émerger du côté des citoyens comme des gouvernements.

Valeur énergétique de l'IA

Lors de la session, Larry Fink a demandé si tous ces gains de productivité allaient entraîner des suppressions d’emplois. Satya Nadella n’a pas balayé la question, mais a insisté sur le potentiel de l’IA à amplifier les capacités humaines.

Ce moment diffère toutefois des précédentes révolutions technologiques. L’appétit de l’IA est d’un autre ordre. Le cloud s’est développé progressivement. Les smartphones ont des limites physiques. Mais l’IA peut croître aussi vite que les modèles – et les capitaux – le permettent. C’est pour cela que l’appel de Nadella à se recentrer sur les résultats concrets sonne à la fois comme un avertissement et comme une exigence de bon sens.

Son message, en somme, était limpide mais tranchant : la société approche du seuil de tolérance pour des systèmes opaques, gourmands en énergie, dont les bénéfices concrets restent flous.

Et peut-être qu’il faudrait tous se poser la question, à chaque nouvelle sortie d’un outil « intelligent » : est-ce que cela aide vraiment ? Est-ce utile pour quelqu’un ? Ou est-ce juste une dépense énergétique de plus pour générer un token de plus ?