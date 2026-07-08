L'entreprise chinoise à l'origine de TikTok veut mettre au point un accélérateur d'IA capable de rivaliser avec Nvidia

ByteDance prévoit de finaliser la conception de son nouveau processeur d'ici début 2027.

La production en série et le déploiement sont prévus pour le second semestre 2027.

Une première version de la puce est utilisée en interne depuis fin 2025.

ByteDance, la société mère de TikTok, serait en train de travailler d’arrache-pied pour finaliser la conception d’un processeur interne de nouvelle génération d’ici début 2027.

Selon le SCMP, l’entreprise vise à passer à la production de masse et à un déploiement à plus grande échelle au cours du second semestre 2027, une première version de ce processeur propriétaire étant déjà déployée en interne depuis fin 2025.

La demande en ressources informatiques internes chez ByteDance a fortement augmenté, principalement sous l’impulsion de produits tels que le chatbot Doubao et le modèle vidéo Seedance, qui ont considérablement accru les besoins en infrastructure pour l’ensemble de la gamme en pleine expansion d’outils d’IA de l’entreprise.

Une urgence liée à la croissance rapide de l'IA

À mesure que les charges de travail liées à l'IA agentique gagnent en complexité, les besoins en calcul évoluent. Ils ne se limitent plus aux seuls calculs matriciels, mais s'orientent davantage vers des tâches d'orchestration et de coordination.

Ces nouveaux systèmes d'IA nécessitent davantage de coordination, de prise de décision, de gestion de la mémoire et d'opérations logicielles. Ils renforcent ainsi le besoin de processeurs généralistes (CPU) capables de travailler aux côtés des GPU, plutôt que de s'appuyer uniquement sur des clusters d'accélérateurs spécialisés.

Cette évolution influence déjà la manière dont des entreprises comme ByteDance conçoivent leurs futures infrastructures informatiques.

Selon plusieurs sources, l'étape du tape-out (dernière phase d'ingénierie avant le lancement de la fabrication physique d'une puce) pourrait intervenir plus tôt que prévu.

ByteDance n'a jamais commenté publiquement ses activités de développement de semi-conducteurs, malgré des informations faisant état d'une expansion rapide de plusieurs projets de puces conçues en interne.

Afin d'accélérer leur développement et de sécuriser des capacités de production auprès des fondeurs, l'entreprise collaborerait notamment avec le fabricant américain de puces Qualcomm, selon ces mêmes sources.

Les contrôles à l'exportation modifient le paysage concurrentiel

Les restrictions à l'exportation imposées par Washington ont progressivement privé les entreprises chinoises d'accès aux semi-conducteurs les plus avancés, notamment les Nvidia H100 et H20.

Ce durcissement réglementaire pousse les plus grands groupes technologiques chinois à développer leurs propres programmes de conception de puces à grande échelle. L'initiative de ByteDance s'inscrit pleinement dans cette stratégie, avec pour objectif de réduire sa dépendance à des fournisseurs sur lesquels elle n'a pas de contrôle.

À terme, des fabricants de puces cotés en Bourse comme Arm, Intel ou AMD pourraient voir la demande pour leurs processeurs diminuer si ByteDance parvient à renforcer ses capacités de conception en interne.

Nvidia, déjà fortement limitée dans la vente de ses accélérateurs d'IA les plus performants en Chine, pourrait également subir une pression supplémentaire sur le long terme à mesure que ByteDance développe ses propres alternatives.

Cette stratégie n'a rien d'isolé, elle rappelle celle des principaux hyperscalers mondiaux, qui investissent massivement dans leurs propres puces. Google dispose de ses accélérateurs TPU, Amazon développe les processeurs Trainium et Graviton, tandis que Microsoft mise sur son accélérateur Maia.

À très grande échelle, concevoir son propre matériel permet de réduire les coûts tout en optimisant les performances par rapport à des composants achetés auprès de fournisseurs externes.

La confirmation officielle de la date du tape-out constituerait toutefois un indicateur clé pour les marchés, en permettant de mieux mesurer l'ampleur des ambitions de ByteDance dans le domaine des semi-conducteurs.