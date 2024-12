Le concurrent chinois d'AMD et d'Intel affirme avoir un processeur surpuissant

Le Loongson 3C6000/S rivalise avec le Xeon 4314 et le 3C6000/D avec le Xeon 6338

Le Loongson 3C6000/Q à 64 cœurs devrait être lancé d'ici 2025

La conception avancée du silicium permet jusqu'à 128 threads de traitement

La société chinoise de semi-conducteurs Loongson Technology a dévoilé des plans ambitieux pour concurrencer les fabricants de puces mondiaux comme AMD et Intel.

L'entreprise a annoncé la sortie prochaine de sa série de processeurs 3C6000, avec des avancées notables en termes de puissance de traitement et d'efficacité.

Ce modèle Q haute performance vise à offrir une puissance de traitement encore plus grande, en prenant en charge jusqu'à 128 threads dans les configurations de serveur avancées. S'il est couronné de succès, il renforcera le défi lancé par Loongson aux leaders de l'industrie tels qu'AMD et Intel.

Une étape clé

Malgré les restrictions commerciales imposées par les États-Unis pour limiter le flux de puces et d'équipements de fabrication de pointe vers la Chine, le pays continue de progresser dans ses capacités de production de semi-conducteurs, et le lancement de Longsoon est appelé à jouer un rôle clé à cet égard.

Dans le cadre de l'architecture de quatrième génération de Loongson, les processeurs 3C6000 seront proposés en trois configurations : le 3C6000/S, qui correspond aux performances du Xeon 4314 d'Intel ; le 3C6000/D à 32 cœurs ; et le 3C6000/Q à 64 cœurs, actuellement en phase de conditionnement final et dont la sortie est prévue pour 2025.

Chaque puce 3C6000 utilise une conception de silicium unique, avec 16 cœurs et 32 threads. La série prend en charge les configurations de mémoire DDR4-3200 × 4, ainsi que les options de puces à double ou quadruple silicium pour une puissance de traitement encore plus élevée. Ces configurations avancées permettent d'obtenir jusqu'à 64 cœurs et 128 threads dans un seul système, ce qui permet de répondre aux besoins des applications serveur exigeantes et des tâches de traitement des données.

En outre, les processeurs sont conçus pour prendre en charge les opérations GPGPU (General Purpose GPU) et une variété d'accélérateurs matériels, ce qui les rend polyvalents pour des charges de travail telles que l'intelligence artificielle, la simulation et l'analyse de données à grande échelle.

En réponse aux questions des investisseurs sur son processeur 2K3000 et sa carte graphique indépendante 9A1000, Loongson a révélé que la mise en bande du 2K3000 a été achevée en juin 2024, et que la disponibilité sur le marché est prévue après les tests et la mise en production. De même, la carte graphique 9A1000 devrait être mise sur le marché en 2025.

Via ITHome