La fin de Windows 10 se profile : 6 étapes pour bien s’y préparer

Le support de Windows 10 prendra fin en octobre, marquant l'arrêt des correctifs de sécurité, des mises à jour de bugs et des évolutions fonctionnelles. Cette échéance impose une réaction immédiate aux décideurs IT soucieux d’éviter les risques de cybersécurité, les inefficacités, les contraintes réglementaires et les coûts supplémentaires.

Mais ce changement ne se résume pas à une simple migration vers un nouvel OS. Il peut devenir un véritable levier de transformation. Bien au-delà de Windows 11, il s’agit d’une occasion de moderniser le matériel, repenser l’infrastructure des postes clients, adopter des technologies de gestion avancées — et préparer l’entreprise aux défis de demain. Avec la bonne stratégie, les bons outils et un partenaire technologique de confiance, la fin de Windows 10 peut devenir un avantage concurrentiel.

Voici six étapes pour réussir la transition vers Windows 11 et repenser sa stratégie IT dans une logique de long terme.

Étape 1 : Évaluer votre environnement informatique actuel

Tout commence par un audit complet de l’environnement IT. Il convient d’identifier les systèmes et appareils fonctionnant encore sous Windows 10, d’évaluer leurs performances, leur ancienneté et leur compatibilité avec les outils et systèmes actuels.

Il est également essentiel d’évaluer les ressources internes disponibles : dispose-t-on des compétences nécessaires ou faut-il faire appel à des services professionnels pour accompagner la transition ? Car le passage à Windows 11 dépasse la simple question de l’OS. Il implique le matériel, l’infrastructure, les méthodes de déploiement et la gestion moderne des terminaux. Une transition progressive est à anticiper, avec un accompagnement adapté pour assurer une adoption fluide de Windows 11.

Étape 2 : Penser innovation et non maintenance

Conserver du matériel ancien pour limiter les dépenses immédiates peut sembler judicieux, mais cette approche s’avère souvent contre-productive. Les systèmes obsolètes nécessitent un entretien coûteux et fréquent, impactant directement les budgets. Les mises à jour de sécurité étendues proposées par Microsoft sont facturées 61 $ par appareil la première année, avec un tarif doublé chaque année suivante, pour une durée maximale de trois ans. Ces coûts cachés — auxquels s’ajoutent les interruptions de service et la baisse de productivité — dépassent souvent le coût d’un renouvellement.

De plus, les entreprises qui continuent à utiliser Windows 10 avec un support étendu doivent s’interroger sur l’impact sur leurs applications Microsoft 365/Office. Ces dernières fonctionneront toujours après le 14 octobre 2025, mais ne seront plus prises en charge. Des problèmes de performances et de fiabilité sont donc à prévoir, même avec les mises à jour de sécurité étendues. Chaque minute perdue à cause d’un matériel lent est une occasion manquée d’innover. En fin de compte, prolonger la durée de vie de Windows 10 peut annuler tout bénéfice économique supposé d’un report de migration.

Étape 3 : Se concentrer sur une infrastructure optimisée pour l'IA

L’intelligence artificielle génère déjà des gains concrets pour les entreprises. Les PC optimisés pour l’IA permettent d’améliorer l’efficacité, d’automatiser des tâches, ou encore d’enrichir l’expérience client. Mais les anciens systèmes ne disposent pas de la puissance de calcul nécessaire pour faire tourner ces nouvelles applications.

Quelques questions clés méritent d’être posées avant d’investir : les dernières innovations en matière de PC IA sont-elles bien exploitées ? L’infrastructure est-elle prête à répondre aux exigences de l’intelligence artificielle ? Les concurrents n'ont-ils pas déjà pris une longueur d’avance grâce à leurs investissements dans ce domaine, pendant que d’autres bricolent avec du matériel dépassé ?

Cette période est propice pour repenser l’ensemble de l’infrastructure IT. Plutôt que de se limiter à une mise à jour vers Windows 11, c’est l’occasion de moderniser les équipements, les infrastructures et les méthodes de gestion. Il est même possible d’aller plus loin avec des accessoires intelligents : casques à réduction de bruit par IA, écrans certifiés pour le confort visuel, ou encore claviers intégrant des raccourcis vers CoPilot.

Étape 4 : Atténuer les risques en matière de sécurité et de conformité

Utiliser un système non pris en charge expose l’entreprise aux cyberattaques. Sans mises à jour de sécurité, les failles peuvent être exploitées par des pirates. Logiciels malveillants, rançongiciels et fuites de données ciblent en priorité les systèmes obsolètes, mettant en péril les informations sensibles et la réputation de l’entreprise.

Selon une enquête Techaisle menée en septembre 2024, les incidents de sécurité ont diminué de 62 % sur les systèmes Windows 11 par rapport à Windows 10. Windows 11 Pro intègre nativement des fonctions de sécurité renforcées. Il est possible de les compléter avec des dispositifs intégrés comme la vérification du BIOS ou les indicateurs d’attaque.

La fin de vie de Windows 10 pose aussi un risque en matière de conformité pour les entreprises britanniques soumises à des réglementations strictes comme le RGPD. L’utilisation d’un logiciel non pris en charge pourrait entraîner une violation de ces règles. En anticipant la migration vers Windows 11, il est possible de limiter les risques financiers, juridiques et d’image. Cela constitue à lui seul une excellente raison d’agir avant l’échéance d’octobre.

Étape 5 : Adopter une approche circulaire et durable de l’informatique

Les engagements environnementaux comptent de plus en plus pour les clients et partenaires. Migrer avant la fin de vie de Windows 10 est une occasion de renforcer les efforts de durabilité. Une mise à jour écoresponsable ne se limite pas à l’environnement : elle contribue aussi à réduire les coûts, à valoriser l’image de marque et à se mettre en conformité avec la réglementation.

Heureusement, l’IT circulaire devient une réalité accessible. Grâce aux services de reprise de matériel, les équipements obsolètes peuvent être revendus, en totalité ou par pièces détachées. Les économies réalisées peuvent ensuite compenser le coût de la modernisation — une solution qui préserve à la fois le budget IT et la planète. C’est un choix qui soutient les objectifs environnementaux tout en offrant une seconde vie au matériel et un retour sur investissement.

Étape 6 : Créer une stratégie et agir rapidement

Remettre à plus tard a un coût. Attendre le dernier moment, c’est prendre le risque de décisions précipitées, d’interruptions non planifiées et de dépenses inutiles. Une transition réussie vers Windows 11 demande du temps : il faut planifier, tester, former les équipes et mettre en œuvre les changements dans de bonnes conditions.

L’élaboration d’un calendrier précis avec des étapes claires et des ressources allouées est essentielle. Il est important d’inclure les phases de tests de compatibilité, de préparation des utilisateurs et de formations.

Les solutions modernes de gestion facilitent cette migration grâce à une meilleure visibilité et un déploiement optimisé. Il est désormais possible de gérer à distance des parcs entiers de terminaux — PC, écrans, stations d’accueil et accessoires compris. Pour les entreprises qui ne disposent pas des ressources internes suffisantes, des partenaires technologiques peuvent proposer un accompagnement complet. De la phase de conseil à la formation, en passant par le déploiement et la gestion, ils permettent de passer à Windows 11 en toute sérénité.

Prendre la main sur cette transition dès maintenant permet d’agir avec méthode plutôt que sous la contrainte.

Il est temps d'agir

Rester sur Windows 10 après la date limite dans le seul but de conserver un parc informatique vieillissant pourrait coûter très cher. Les risques sont nombreux : failles de sécurité, problèmes de performances, enjeux de conformité. Et à partir d’octobre, les mises à jour de sécurité étendues seront facturées, sans aucun des avantages de l’intelligence artificielle.

La transition vers Windows 11 mérite une stratégie IT globale, adaptée aux exigences du monde du travail actuel. Elle permet de soulager les responsables IT, de réduire les incidents, et d’améliorer la productivité, la collaboration et la créativité des collaborateurs.

