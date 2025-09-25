Ces métiers que l’intelligence artificielle pourrait balayer selon Sam Altman

Sam Altman affirme que les conséquences de l’intelligence artificielle sur l’emploi l’empêchent de dormir

Les agents du service client et les développeurs figurent parmi les professions les plus exposées

Certaines entreprises pourraient revenir sur leurs décisions de suppressions de postes

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a déclaré qu’il pensait que l’intelligence artificielle pourrait bel et bien entraîner des pertes massives d’emplois.

Dans une interview accordée récemment à l’émission de Tucker Carlson, Altman a reconnu que l’impact de l’IA le tenait éveillé la nuit, évoquant le poids des responsabilités éthiques et morales qu’il porte en tant que dirigeant d’OpenAI.

Il a précisé que son inquiétude principale concernait les décisions apparemment mineures dans le comportement des modèles, qui pourraient avoir des répercussions importantes dans le monde réel. À ses yeux, ces effets au quotidien posent davantage problème que les grands dilemmes moraux.

Quels métiers risquent d’être remplacés par l’IA ?

Au cours de l’entretien, Sam Altman a expliqué que les emplois dans le service client étaient parmi les plus menacés par l’essor de l’intelligence artificielle.

« Il est clair qu’une grande partie du support client réalisé aujourd’hui par téléphone ou via ordinateur sera un jour remplacée par l’IA, et ce sera mieux fait », a-t-il précisé.

En s’appuyant sur des données partagées avec lui, Altman a rappelé que, jusqu’à présent, environ 50 % des métiers évoluaient de manière significative tous les 75 ans. Or, l’IA pourrait accélérer ce rythme au point de ne laisser que très peu de temps aux travailleurs pour s’adapter.

Il a également évoqué l’avenir des développeurs et des programmeurs, qui pourraient eux aussi perdre leur emploi au profit de systèmes automatisés.

En revanche, certains métiers axés sur la relation humaine, comme le soin infirmier, seraient bien moins exposés au risque de remplacement.

Les inquiétudes d’Altman ne relèvent pas du fantasme. Le PDG de Salesforce, Marc Benioff, a récemment licencié 4 000 agents humains dans ses équipes de support afin d’optimiser les performances à l’aide de l’IA. Il estime que les futurs dirigeants devront apprendre à gérer aussi bien des collaborateurs humains que des agents artificiels.

Néanmoins, de nombreuses entreprises tâtonnent encore face à la transition vers l’intelligence artificielle. Dans ce contexte, Gartner anticipe qu’une société sur deux pourrait revenir sur sa décision de réduire les effectifs du service client d’ici à 2027.