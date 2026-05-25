Après des milliers de suppressions de postes chez Meta, Zuckerberg assure qu’aucun nouveau grand plan social n’est attendu cette année

Mark Zuckerberg affirme qu’aucune nouvelle vague massive de suppressions de postes n’est prévue chez Meta

L’entreprise vient de licencier 8 000 salariés et d’en réaffecter 7 000 autres

Zuckerberg promet aussi d’améliorer la « communication » autour des suppressions de postes

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré ne pas s’attendre à de nouveaux licenciements massifs dans l’entreprise cette année.

Le jour même où son groupe a licencié 8 000 personnes (environ 10 % de ses effectifs) et réaffecté des milliers d’autres salariés vers de nouveaux services centrés sur l’IA, Zuckerberg a indiqué que les suppressions de postes s’arrêtaient là pour le moment.

« Je veux être clair : nous ne prévoyons pas d’autres licenciements à l’échelle de l’entreprise cette année », a écrit Zuckerberg dans une note interne (selon Reuters). « Je veux aussi reconnaître que notre communication n’a pas été aussi claire que nous le souhaitions, et c’est un point que nous devons absolument améliorer. »

Suppressions de postes chez Meta

Comme on pouvait s’y attendre, cette note n’a pas vraiment été bien accueillie par certains employés de Meta. D’après Reuters, plusieurs auraient laissé des commentaires sous son message en reprenant les mots « à l’échelle de l’entreprise » et « prévoyons », tandis qu’un autre aurait souligné que « les choses prennent parfois une tournure “imprévue” ».

L’annonce des derniers licenciements chez Meta a fait les gros titres dans le monde entier, en grande partie en raison de la brutalité et de la sévérité apparente du processus pour les personnes concernées.

Selon le Financial Times, les employés de Meta en Amérique du Nord ont reçu pour consigne de rester chez eux le jour de l’annonce des suppressions de postes, tandis que des e-mails détaillant leur sort ont été envoyés très tôt le matin.

En parallèle des salariés licenciés, environ 7 000 autres employés de Meta ont désormais été transférés vers de nouvelles équipes centrées sur l’IA. Zuckerberg semble convaincu depuis longtemps que l’adoption de l’IA permettra de réaliser d’énormes gains de productivité et d’efficacité, et il a investi des milliards dans le déploiement de cette technologie au sein de son entreprise.

Parmi ces nouvelles équipes figurerait notamment une structure baptisée « Applied AI », chargée de se concentrer sur « l’optimisation » des modèles d’IA de Meta. Une autre équipe travaillerait à la création d’agents destinés à aider les employés à automatiser leurs flux de travail.

Les propos de Zuckerberg pourraient aussi laisser entendre que, même si aucun licenciement massif n’est attendu à court terme, des suppressions de postes plus limitées, à l’échelle de certaines équipes, pourraient encore avoir lieu.