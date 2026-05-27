Anthropic frappe fort en recrutant un cofondateur d’OpenAI pour muscler la recherche de Claude

Andrej Karpathy rejoint Anthropic, renforçant l’équipe de pré-entraînement de l’entreprise

Cette arrivée peut être vue comme un vote de confiance, alors qu’Anthropic préparerait une introduction en Bourse valorisée sous le seuil des 1 000 milliards de dollars

Les meilleurs profils de la recherche en IA sont activement débauchés, alors même que les dépenses liées à l’IA restent un sujet majeur d’attention et d’inquiétude pour les marchés financiers

Le cofondateur d’OpenAI Andrej Karpathy a trouvé un nouveau point de chute chez Anthropic, où il rejoint l’équipe de pré-entraînement de l’entreprise.

Ce chercheur reconnu dans le domaine de l’IA, qui a notamment occupé le poste de responsable IA chez Tesla, a aussi fondé une entreprise dédiée à l’éducation à l’IA, Eureka Labs. Il est également à l’origine de l’expression « vibe coding », devenue le terme de référence pour désigner le fait de laisser l’IA réaliser l’essentiel du travail lors du « codage » d’une application, souvent à partir de simples prompts.

Ce qui fait probablement d’Andrej Karpathy l’un des noms les plus recherchés du secteur, c’est sa polyvalence. Il n’a pas seulement travaillé chez OpenAI et Tesla. Il a aussi été stagiaire au sein de l’équipe DeepMind de Google, tout en menant ses recherches sur les réseaux neuronaux dans le cadre de son doctorat à Stanford.

Andrej Karpathy va diriger sa propre équipe au sein de la division pré-entraînement d’Anthropic

Dans un message publié sur X pour annoncer son arrivée, Andrej Karpathy a déclaré : « Mise à jour personnelle : j’ai rejoint Anthropic. Je pense que les prochaines années à la frontière des LLM seront particulièrement déterminantes. Je suis très heureux de rejoindre l’équipe ici et de revenir à la R&D. Je reste profondément passionné par l’éducation et compte reprendre ce travail en temps voulu. »

Nick Joseph, qui a auparavant travaillé dans l’équipe sécurité d’OpenAI et dirige aujourd’hui son équipe de pré-entraînement, a lui aussi pris la parole sur X pour le féliciter : « Ravi d’accueillir Andrej dans l’équipe Pré-entraînement ! Il va monter une équipe chargée d’utiliser Claude pour accélérer la recherche sur le pré-entraînement elle-même. Je ne vois personne de mieux placé pour le faire. Hâte de voir ce que nous allons construire ensemble ! »

Un marché de plus en plus concurrentiel pour les chercheurs en IA

L’arrivée d’Andrej Karpathy intervient alors que la concurrence pour recruter les meilleurs talents de l’IA s’est fortement intensifiée ces derniers mois. Meta proposerait des rachats à plusieurs milliards de dollars à certaines entreprises afin de sécuriser des chercheurs pour ses équipes, tandis que les chercheurs rejoignent d’autres organisations pour différentes raisons, notamment l’éthique, l’accès à la puissance de calcul et la perception du leadership.

Dans le même temps, Claude, le modèle d’Anthropic, a réalisé plusieurs percées ces derniers mois. Il a rattrapé, et souvent dépassé, les performances de solutions concurrentes issues de laboratoires comme Google et OpenAI.

Ses offres plus ciblées, comme Mythos, axée sur la sécurité, ainsi que ses intégrations, continuent d’ouvrir la voie à la croissance des revenus de l’entreprise et au renforcement de son influence dans le secteur.