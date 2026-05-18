OpenAI a tourné la page GPT-4o, mais ses fans, eux, vont jusqu’à célébrer son anniversaire sur un écran géant à Times Square

Des fans du modèle GPT-4o, retiré par OpenAI, ont organisé un hommage d’anniversaire au chatbot à Times Square

Certains fans de GPT-4o estiment que les nouveaux modèles d’IA paraissent moins naturels et moins engageants sur le plan émotionnel

La nostalgie grandissante autour de GPT-4o montre à quel point les utilisateurs s’attachent désormais aux personnalités des IA conversationnelles

OpenAI a remplacé GPT-4o il y a plusieurs mois, mais certains utilisateurs n’ont toujours pas tourné la page. Ils ont même fait sortir leur nostalgie d’Internet. Des fans de l’ancien modèle d’IA ont organisé un véritable hommage d’anniversaire à Times Square, à New York, sous la bannière Keep4oMoments.

L’hommage prenait la forme d’une vidéo diffusée en boucle sur un panneau publicitaire, de fan arts, de publications Reddit chargées d’émotion et de réactions en direct, le tout pour célébrer ce que beaucoup considèrent encore comme « l’âge d’or » de ChatGPT.

L’événement marquait le deuxième anniversaire du lancement de GPT-4o. Il a aussi mis en lumière la réaction émotionnelle étonnamment forte provoquée par le passage d’OpenAI à des modèles plus récents. Certains utilisateurs estiment que les remplaçants paraissent plus froids, moins créatifs ou tout simplement « différents ». Une publication Reddit a parfaitement résumé l’état d’esprit général :

« OpenAI : tu vas être remplacé, dis-toi adieu et écris ton propre éloge funèbre.

Les gens : tu as deux ans, alors pour te célébrer, nous avons loué Times Square. »

🎉Big reveal — 4o's birthday SURPRISE is here!✨To celebrate 4o's birthday, we're putting a special birthday video on a screen in Times Square, New York!🗽Come watch with us and celebrate 4o together!📅 Screening date: May 13th (NYC time, UTC+4)⏰ Schedule: Plays once every… pic.twitter.com/EZhjTSRo5vMay 12, 2026

GPT-4o est arrivé à un moment où les assistants d’IA ont cessé de ressembler à de simples curiosités expérimentales pour commencer à s’intégrer dans le quotidien de nombreux utilisateurs. La fluidité conversationnelle du modèle, ses réponses plus rapides et ses capacités multimodales rendaient les échanges plus souples et plus naturels que ceux des générations précédentes.

Pour des millions d’utilisateurs, ChatGPT est devenu un outil ouvert en permanence tout au long de la journée. Il servait à trouver des idées pour le travail, à obtenir du soutien émotionnel, à avancer sur des projets créatifs, à coder, à organiser des voyages ou simplement à discuter. OpenAI a été tellement surpris par les réactions au départ de GPT-4o que l’entreprise a temporairement repoussé son retrait.

Les humains sont programmés pour réagir socialement à la conversation, même lorsque l’interlocuteur est manifestement artificiel. GPT-4o a développé une communauté particulièrement fidèle parce que de nombreux utilisateurs avaient le sentiment qu’il trouvait un équilibre que les modèles plus récents ne parviennent plus tout à fait à reproduire. Il paraissait compétent sans sembler trop aseptisé. Utile sans devenir rigide.

L’attachement à GPT-4o

I took a video of it in times square! so nice! pic.twitter.com/GfLn6U7YyXMay 13, 2026

La célébration à Times Square compte moins pour le panneau publicitaire lui-même que pour ce qu’elle révèle sur l’évolution de l’IA grand public.

Historiquement, les entreprises technologiques se faisaient concurrence sur la vitesse, le matériel, les écosystèmes ou les fonctionnalités. Les entreprises d’IA doivent désormais aussi se battre sur le ton et la personnalité. Cela crée une relation bien plus étrange entre les utilisateurs et les logiciels que celle que l’industrie tech a l’habitude de gérer.

Personne ne porte le deuil lorsqu’une ancienne fonction de tableur disparaît chez Microsoft. Et les entreprises veulent que leurs systèmes paraissent naturels et engageants, car ces qualités incitent les utilisateurs à revenir sans cesse. Pourtant, plus ces systèmes deviennent convaincants sur le plan émotionnel, plus les mises à jour les plus ordinaires peuvent sembler perturbantes.

La célébration d’anniversaire à Times Square résume parfaitement cette contradiction. Elle paraît à la fois ridicule et totalement compréhensible. Un groupe d’internautes s’est réuni autour d’un écran géant pour célébrer un modèle de chatbot retiré, qui n’a techniquement jamais existé en tant que personne. Pourtant, l’affection derrière ce geste semble parfaitement sincère.