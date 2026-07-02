Amazon révèle avoir consommé plus d'énergie que la Nouvelle-Zélande en 2025

Amazon indique que ses émissions ont augmenté de 16 % en 2025, tandis que celles liées à l'électricité achetée ont progressé de 34 %

Les projets qui recourent à des énergies renouvelables et à des matériaux à faible empreinte carbone de plus en plus nombreux

Le PUE des centres de données continue de s'améliorer, mais Google fait mieux

Dans son rapport sur le développement durable en 2025, Amazon a révélé que ses émissions absolues avaient augmenté de 16 % pour atteindre 80,9 millions de tonnes, ce qui signifie qu’une seule entreprise génère désormais autant d’émissions qu’un pays tout entier : la Nouvelle-Zélande (77,8 millions de tonnes en 2024).

L'entreprise a imputé à l'intelligence artificielle la création d'une demande énergétique sans précédent, à l'origine d'une hausse significative des émissions en 2025, mais elle affirme que ses investissements à long terme dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de ses centres de données lui permettent de rester en bonne voie pour atteindre son objectif de zéro émission nette d'ici 2040.

Il s'agit toutefois de la plus forte augmentation annuelle des émissions d'Amazon depuis le lancement de son engagement en faveur du zéro émission nette et ses projets d'expansion de ses centres de données continuent de se développer.

Les émissions d'Amazon continuent d'augmenter mais l'objectif de zéro émission nette d'ici 2040 reste réaliste

Bien que le chiffre d’affaires d’AWS ait progressé de 20 % en 2025, Amazon a souligné que la quantité de CO₂ par dollar de chiffre d’affaires avait en réalité augmenté de 3 % d’une année sur l’autre – même si ce chiffre, appelé « intensité carbone », reste inférieur de 38 % à celui de 2019, avant les expansions massives des centres de données alimentées par l’IA.

Mais si les centres de données ont indéniablement entraîné une hausse de la consommation d’énergie et des émissions de carbone, c’est en réalité la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise qui y contribue le plus. Environ les trois quarts (76 %) de ses émissions totales proviennent désormais de sa chaîne d’approvisionnement, soit une hausse de 20 % par rapport à l’année précédente.

Malgré l’augmentation de 34 % des émissions liées à l’électricité achetée, celles-ci ne représentent qu’environ un vingtième (5 %) de l’empreinte carbone totale d’Amazon.

Amazon a également indiqué que 80 nouveaux projets d’énergie renouvelable et sans carbone lancés en 2025 ont porté sa capacité totale à 42 GW répartis sur 712 projets, 61 de ses projets de construction de l’année dernière ayant utilisé des matériaux à faible empreinte carbone.

Mais avec un indice d’efficacité énergétique (PUE) de 1,14, ses centres de données sont en deçà du chiffre annoncé par Google pour 2024, qui est de 1,09.