Une fuite détaillée dévoile les dimensions et le poids possibles des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7

Elle inclut aussi des informations sur l’écran, la batterie, l’appareil photo et le processeur

Si cela se confirme, ces modèles pourraient marquer une évolution significative

Ce matin encore, des rendus non officiels montraient à quel point les Samsung Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 pourraient être fins. À présent, un informateur révèle les dimensions potentielles des appareils.

Selon Setsuna Digital (relayé par Phone Arena), le Galaxy Z Fold 7 mesurerait 8,9 mm d’épaisseur une fois plié, et seulement 4,2 mm une fois déplié – contre respectivement 12,1 mm et 5,6 mm pour le Z Fold 6.

De son côté, le Galaxy Z Flip 7 afficherait 13,7 mm d’épaisseur une fois plié et 6,5 mm une fois ouvert. Ce modèle serait donc un peu plus épais, mais resterait plus fin que le Z Flip 6, qui mesure 14,9 mm plié et 6,9 mm déplié.

La même source avance également que le Galaxy Z Fold 7 pèserait 215 g (contre 239 g auparavant), et disposerait d’un écran pliable de 8 pouces ainsi que d’un écran de couverture de 6,5 pouces, tous deux légèrement plus grands que ceux du modèle précédent.

L’appareil intégrerait aussi un capteur principal de 200 MP (contre 50 MP sur le Z Fold 6), une caméra frontale de 10 MP, un châssis renforcé en aluminium « Armor » amélioré, ainsi qu’un dos en verre-céramique. Côté processeur, il serait équipé d’un Snapdragon 8 – probablement la version Elite, identique à celle attendue dans la série Galaxy S25.

Du Fold au Flip

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 (Image credit: Philip Berne / Future)

En ce qui concerne le Galaxy Z Flip 7, le poids atteindrait 188 g, soit à peine plus que les 187 g de son prédécesseur. L’écran pliable mesurerait 6,9 pouces, tandis que l’écran externe passerait à 4,1 pouces – une nette progression par rapport aux 3,4 pouces du Z Flip 6.

Les deux écrans offriraient un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il s’agirait d’une amélioration notable pour l’écran de couverture. Toujours selon cette source, les bordures autour de l’écran du Flip 7 mesureraient 1,25 mm.

Les deux dalles afficheraient une luminosité maximale de 2 600 nits. Là encore, il s’agirait d’une évolution pour l’écran externe, mais pas pour l’écran principal. La batterie atteindrait 4 300 mAh, contre 4 000 mAh sur le modèle actuel.

Si cette fuite se vérifie, ces deux smartphones pourraient bénéficier d’avancées impressionnantes. Une partie des informations ayant déjà été évoquée ailleurs, leur fiabilité semble renforcée, d’autant plus que cet informateur possède un bon historique.

Toutefois, certains détails restent encore flous – notamment sur les dimensions précises du Galaxy Z Fold 7, sujet sur lequel les différentes sources ne s’accordent pas.

Les réponses ne devraient plus tarder, puisque le prochain événement Samsung Galaxy Unpacked est prévu pour le 9 juillet. Les deux modèles y seront très probablement dévoilés.