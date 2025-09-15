Samsung officialise l’arrivée de son téléphone tri-fold attendu de longue date

Samsung confirme le lancement de son smartphone à trois volets cette année

Les rumeurs évoquent une présentation le 29 septembre

Le premier teaser officiel a été dévoilé en janvier

L’attente a été longue pour celles et ceux qui guettent le smartphone pliable à trois volets de Samsung. Teasé officiellement dès janvier, et déjà pressenti bien avant, tout porte désormais à croire que le compte à rebours touche à sa fin.

Dans une interview accordée au média sud-coréen The Chosun Daily (relayée par SamMobile), le patron de la division mobile de Samsung, TM Roh, a déclaré que le développement de ce modèle entrait dans sa « phase finale » et que la grande révélation devrait avoir lieu « d’ici la fin de l’année ».

Cette annonce correspond aux rumeurs précédentes, qui faisaient état d’un événement programmé le lundi 29 septembre. Samsung y dévoilerait non seulement un casque Android XR et une paire de lunettes connectées, mais aussi le très attendu smartphone pliable à trois volets.

Le dirigeant a également confirmé l’engagement de l’entreprise dans le domaine de l’intelligence artificielle. Selon lui, 90 % des « secteurs d’activité » de Samsung devraient en tirer parti d’ici 2030. On peut donc s’attendre à voir se multiplier les fonctionnalités basées sur l’IA dans les futurs appareils de la marque.

Puces, écrans et prix

Le Huawei Mate XT, qui se plie en forme de S (Image credit: Future)

De nombreuses fuites et rumeurs circulent déjà autour du Galaxy tri-fold et, si elles s’avèrent exactes, il ne resterait plus grand-chose à Samsung pour surprendre le public. Le design et les caractéristiques principales de ce futur modèle sont largement connus.

Tout indique que le Snapdragon 8 Elite sera choisi comme processeur, associé à un écran principal de 10 pouces. Par ailleurs, des indices repérés dans le logiciel Samsung One UI 8 laissent penser que ce modèle adopterait une conception à pliage intérieur.

Cela implique la présence d’un grand écran interne et d’un écran externe. Le Huawei Mate XT tri-fold, de son côté, opte pour une approche différente en utilisant une partie de l’écran principal comme dalle de couverture lorsqu’il est refermé.

Reste la question du prix. Sans surprise, ce modèle pliable devrait afficher un tarif élevé, probablement compris entre 3 000 et 3 500 dollars, soit environ 2 500 à 3 000 euros. En revanche, sa disponibilité à l’international pourrait rester limitée.