Fuite massive autour du Galaxy S26 avec un indice sur la version Ultra

Des rendus non officiels du Galaxy S26 ont fuité

Le Galaxy S26 Edge pourrait adopter un design proche de l’iPhone 17 Pro

Il semblerait que le S26 Ultra conserve le S Pen

Toute l’attention se porte cette semaine sur l’iPhone 17 qui a été dévoilé hier, mais il ne faudrait pas oublier le prochain fleuron de Samsung, le Galaxy S26. De nouvelles fuites semblent avoir révélé le design de ces modèles et confirment la présence du stylet S Pen.

Des rendus publiés par le leaker reconnu @OnLeaks et par Android Headlines laissent penser que le futur Galaxy S26 Edge adoptera un style proche du iPhone 17 Pro, avec une barre d’appareils photo surélevée à l’arrière du boîtier.

On distingue également la silhouette fine caractéristique de l’Edge, qui devrait faire partie des trois modèles Galaxy S26 prévus en janvier. La rumeur évoque la disparition de la version Plus en 2026 et le remplacement du modèle standard par une déclinaison Pro.

D’autres rendus non officiels publiés sur Smartprix montrent le S26 Pro, le S26 Edge et le S26 Ultra, avec la même barre surélevée pour l’Edge. Les deux autres modèles conservent des blocs photo légèrement proéminents, mais dans des proportions bien moindres.

Le retour du S Pen

S26 Ultra Spen is still alive. pic.twitter.com/f6WdTc8U4MSeptember 6, 2025

Il est probable que tous ces rendus proviennent d’informations issues de la chaîne de production. Les chances sont fortes que ces designs correspondent aux versions finales du Galaxy S26, même si rien ne sera certain avant une annonce officielle de Samsung.

À ces fuites s’ajoute la confirmation apparente du leaker @UniverseIce, selon laquelle le Galaxy S26 Ultra intégrera de nouveau le stylet S Pen, avec un emplacement prévu dans la coque pour le ranger.

Compte tenu des lignes plus arrondies attendues pour le Galaxy S26 Ultra, l’incertitude planait sur la présence d’un tel logement. Tout laisse à présent penser que les adeptes du stylet pourront être rassurés.

Si les rumeurs se confirment, un événement Samsung aura lieu le lundi 29 septembre. On y découvrirait le casque Android XR tant attendu ainsi que le smartphone à écran triple pliage. Le lancement de la gamme Galaxy S26 interviendrait ensuite en janvier.