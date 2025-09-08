Le design du Galaxy S26 Ultra rappellerait fortement celui de l’iPhone 17

De nouvelles fuites sur le Samsung Galaxy S26 viennent d’apparaître

Le modèle Edge pourrait s’inspirer du design de l’iPhone 17 Pro

Un modèle Ultra plus arrondi est pressenti

Alors que l’on découvre encore tout ce que propose le tout récent Samsung Galaxy S25 FE, la production ne ralentit pas et la série Galaxy S26 est attendue pour janvier. Quelques nouvelles fuites circulent déjà à propos de ces prochains modèles.

Le célèbre informateur @UniverseIce a publié un rendu non officiel du Samsung Galaxy S26 Ultra aux côtés du Galaxy S25 Ultra, accompagné des dimensions supposées du futur modèle. Ce dernier serait légèrement plus grand et plus large que son prédécesseur.

Le Galaxy S25 Ultra mesure 162,8 x 77,6 mm, tandis que le Galaxy S26 Ultra atteindrait 163,4 x 77,9 mm. La différence serait minime et difficile à percevoir en tenant les deux téléphones côte à côte.

En revanche, ce qui devrait se remarquer, ce sont les angles plus arrondis, signe que Samsung continue de s’éloigner du design carré des anciens modèles Ultra. Il reste à voir si cette évolution permettra toujours d’intégrer un logement pour le S Pen.

Tous les modèles

Here’s your first look at the Samsung Galaxy S26 dummies, Launching in February, and it looks like Samsung is going with a design very similar to the iPhone 17. pic.twitter.com/z581xHUxphSeptember 4, 2025

Un cliché divulgué par @SonnyDickson, un leaker réputé fiable, montre des maquettes des trois modèles Galaxy S26. L’année prochaine, la gamme comprendrait les versions Pro, Edge et Ultra, mais il n’y aurait ni modèle « standard », ni version Plus.

Sur la photo, le modèle central, le Samsung Galaxy S26 Edge, adopte un design qui rappelle fortement celui de l’iPhone 17 Pro, avec un bloc photo rectangulaire proéminent. Cela suppose bien sûr que les rendus récemment apparus de l’iPhone 17 Pro soient corrects, puisque les prochains smartphones d’Apple ne seront dévoilés que le 9 septembre.

Les deux autres téléphones présenteraient également une bosse photo, mais moins marquée. Et il semblerait que toute la gamme adopte enfin la recharge sans fil Qi2 avec aimants intégrés, pour une expérience similaire au MagSafe d’Apple, déjà adoptée par les Pixel 10.

Il est encore trop tôt pour considérer ces informations comme des certitudes. Si Samsung conserve son calendrier habituel, la série Galaxy S26 sera dévoilée en janvier. Cependant, le lancement tant attendu du modèle tri-pliable pourrait bien avoir lieu dès ce mois-ci.