Le Samsung Galaxy S26 Ultra promet de meilleurs clichés nocturnes et une charge plus rapide

Le Samsung Galaxy S26 Ultra pourrait capter 47% de lumière en plus que le S25 Ultra grâce à son capteur principal

Cela permettrait d’améliorer considérablement les photos en basse lumière

Il pourrait également être compatible avec une charge de 60W

Deux nouvelles fuites laissent entrevoir de bonnes nouvelles pour le Samsung Galaxy S26 Ultra, avec des améliorations attendues du côté de l’appareil photo principal et de la vitesse de charge du smartphone.

Dans un premier temps, le leaker @UniverseIce affirme que le capteur principal du Galaxy S26 Ultra serait capable de capter 47% de lumière en plus que celui du S25 Ultra, ce qui représenterait selon lui "la plus grande amélioration de qualité d’image de ces dernières années".

Et ce, malgré l’utilisation annoncée du même capteur ISOCELL HP2 de 200 mégapixels que sur le modèle précédent. La différence viendrait cette fois d’une ouverture plus large à f/1.4, rendue possible par une nouvelle optique.

A simple calculation shows that the amount of light entering the camera is increased by 47% compared to the S25 Ultra. https://t.co/YtX7xZ8bWrAugust 4, 2025

Une ouverture plus large permet de laisser passer davantage de lumière. Or, plus de lumière sur le capteur signifie plus de détails capturés – en particulier dans des conditions de faible luminosité. Cela contribue également à réduire le bruit sur les clichés en basse lumière.

Il ne s’agit pas d’une révélation totalement inédite de la part de @UniverseIce, mais cette fois, le leaker apporte des précisions supplémentaires, en indiquant exactement l’ouverture et le gain de lumière estimé. Bien sûr, ces informations restent à prendre avec prudence tant qu’elles ne sont pas corroborées par d’autres sources, même si l’historique du leaker est généralement solide.

Une charge plus rapide, mais une batterie identique

@UniverseIce livre aussi quelques détails supplémentaires sur le Galaxy S26 Ultra. Dans une publication récente sur Weibo, relayée par Android Authority, il indique que le smartphone serait équipé d’une batterie de 5 000 mAh compatible avec une recharge rapide de 60W.

La capacité resterait donc identique à celle du S25 Ultra, mais la puissance de charge passerait de 45W à 60W. Là encore, l’information circulait déjà, mais de nouveaux éléments apparaissent : le smartphone pourrait atteindre 75 à 80 % de charge en seulement 30 minutes.

Cela semble prometteur, sans pour autant représenter une avancée spectaculaire par rapport au Galaxy S25 Ultra. Toutefois, le leaker précise que ces données proviennent de tests officiels, réputés "relativement conservateurs". En pratique, il serait donc possible d’atteindre environ 90 % de charge en une demi-heure, ce qui marquerait un léger progrès.

Là aussi, ces données doivent être considérées avec réserve, d’autant que la sortie du Galaxy S26 Ultra n’est pas attendue avant début 2026.