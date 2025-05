Samsung lance la bêta de One UI 8 pour les Galaxy S25 : comment y accéder

La bêta de One UI 8 est désormais disponible dans certains pays

Les Galaxy S25 sont les premiers appareils compatibles

Le lancement officiel du logiciel pourrait avoir lieu en juillet

Le programme bêta de One UI 8 (basé sur Android 16) était attendu dans les jours à venir. Samsung vient d’annoncer qu’il est désormais actif dans plusieurs pays, parmi lesquels les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Corée du Sud.

D’après l’annonce officielle, cette mise à jour logicielle inaugure « une nouvelle ère d’intelligence logicielle », avec l’intégration de l’IA multimodale – une évolution des outils d’intelligence artificielle déjà présents dans One UI 7.

Les Galaxy S25 sont les premiers à pouvoir accéder à cette version bêta. Il est possible que d’autres appareils y soient ajoutés plus tard, bien qu’aucune précision n’ait encore été donnée à ce sujet. Samsung indique toutefois avoir collaboré étroitement avec Google afin d’aligner davantage le calendrier de One UI sur celui des mises à jour Android principales.

Quelques informations apparaissent également concernant les futurs smartphones pliables de la marque. Sans citer de modèle en particulier, Samsung annonce que One UI 8 sera lancé officiellement en même temps que « de nouveaux appareils pliables ». Le Galaxy Z Fold 7, le Galaxy Z Flip 7 et le Galaxy G Fold à trois volets sont attendus pour une présentation en juillet.

Breaking! 🔥The One UI 8 Beta Program is live in the UK and Germany for the Galaxy S25 series! pic.twitter.com/Wf2kOAlc4zMay 28, 2025

Comme pour toute version bêta, quelques avertissements s’imposent : l’installation de ce logiciel en avant-première implique une prise de risque, avec des bugs ou comportements inattendus possibles, en échange d’un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités.

Pour les utilisateurs d’un Galaxy S25 situés dans un pays où la bêta One UI 8 est disponible, il suffit de se rendre dans l’application Samsung Members de leur téléphone, puis de se connecter avec leur compte Samsung. Une invitation au programme bêta devrait alors s’afficher.

Une fois cette invitation acceptée, les étapes d’installation seront détaillées. Cette participation est gratuite. Il est aussi possible de patienter jusqu’à la sortie officielle de One UI 8, probablement prévue en juillet. D’après les dernières informations, Google devrait lancer Android 16 en juin, à l’issue de sa propre phase de test.

Parmi les nouveautés mises en avant par Samsung pour One UI 8, on trouve la compatibilité avec la technologie Auracast pour les connexions Bluetooth multiples, un panneau de partage rapide amélioré, et une mise à jour de l’application Samsung Reminder, enrichie de fonctions « plus pratiques et intuitives » pour mieux organiser ses rappels.