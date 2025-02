Samsung Galaxy S25 Ultra : le changement du S Pen devient de plus en plus confus et décevant

Les S Pens de remplacement du Samsung Galaxy S25 Ultra ont un prix similaire à ceux du S24 Ultra, malgré l'absence de Bluetooth

Un démontage a également révélé que le S25 Ultra pourrait être capable de charger un S Pen Bluetooth

Pourtant, Samsung a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de vendre un stylo Bluetooth

Difficile de ne pas être séduit par le Samsung Galaxy S25 Ultra. Pourtant, un détail a du mal à passer : les changements apportés au S Pen. Contrairement à celui du Galaxy S24 Ultra, ce stylet est dépourvu de Bluetooth, et donc privé de toutes les fonctionnalités qui en dépendaient.

Samsung justifie ce choix en expliquant que peu d’utilisateurs exploitaient réellement ces fonctionnalités. Une stratégie qui semble motivée par des économies… mais pas pour tout le monde. En effet, si le Bluetooth disparaît, le prix, lui, reste identique : le S Pen sans Bluetooth est vendu au même tarif que l’ancienne version équipée de cette technologie.

Comme l’a relevé 9to5Google, ce nouveau S Pen est désormais disponible sur la boutique Samsung au prix de 54,94 €.

En Australie, la situation est un peu différente. Le tarif initial y est légèrement plus élevé, mais Samsung applique une remise qui le rend finalement plus abordable que son prédécesseur. Une réduction bienvenue là-bas, mais aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce prix risque de faire grincer des dents.

Les pièces sont en place

Samsung is holding back, and I have proof! - Galaxy S25 Ultra Teardown - YouTube Watch On

Autre bizarrerie autour du S Pen : un démontage réalisé par JerryRigEverything a révélé que le Galaxy S25 Ultra possède toujours un chargeur à induction à l’intérieur du compartiment destiné au stylet. Celui-ci servait autrefois à recharger le S Pen… mais avec la nouvelle version dépourvue de Bluetooth, cette fonctionnalité n’a plus lieu d’être.

Alors pourquoi Samsung a-t-il conservé ce composant ? Une hypothèse avancée est qu’il ne s’agirait pas réellement d’un chargeur, mais plutôt d’un capteur permettant de détecter la présence du S Pen dans son logement. Pourtant, son apparence est pratiquement identique au module de charge des modèles Ultra précédents, laissant penser qu’il pourrait toujours délivrer de l’énergie.

Autre explication possible : Samsung aurait prévu de commercialiser un S Pen Bluetooth séparément. D’ailleurs, un article de blog officiel allait dans ce sens… avant que la marque ne fasse volte-face et annonce qu’aucune version Bluetooth ne verrait finalement le jour.

Un changement de plan en cours de route ? Difficile à dire. Mais les utilisateurs espérant un retour du S Pen Bluetooth ne baissent pas les bras : une pétition circule déjà pour pousser Samsung à revoir sa position. Et avec la pression des fans, un revirement reste toujours envisageable.