Le Samsung Galaxy S25 Ultra se raye plus facilement que son prédécesseur

Un test de durabilité a révélé que l'écran Corning Gorilla Armor 2 du Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait se rayer plus facilement qu'on ne le pensait à première vue

Cela pourrait toutefois signifier que le téléphone est moins susceptible de se briser en cas de chute

Ces résultats sont en contradiction avec les affirmations de Corning

Le passage au Corning Gorilla Armor 2 est présenté comme l’une des améliorations majeures du Samsung Galaxy S25 Ultra. Sur le papier, ce nouveau matériau semble offrir une nette avancée par rapport au Gorilla Armor original utilisé sur le Galaxy S24 Ultra. Pourtant, un récent test de résistance soulève quelques interrogations sur la réalité de cette évolution.

JerryRigEverything (via Phone Arena) a publié une vidéo testant la durabilité du Galaxy S25 Ultra sous différents aspects. Un détail intriguant a été relevé : l’écran du smartphone commence à se rayer dès le niveau six de l’échelle de dureté de Mohs, un système utilisé pour mesurer la résistance aux rayures.

Cela correspond à ce que l’on observe sur de nombreux autres smartphones haut de gamme, mais représente un recul par rapport au Galaxy S24 Ultra, qui résistait jusqu’au niveau sept avant de montrer les premières rayures. En d’autres termes, l’écran du Galaxy S25 Ultra semble plus sensible aux rayures que celui de son prédécesseur.

The Camera Rings are Fake! (Galaxy S25 Ultra Durability Test) - YouTube Watch On

Un compromis résistant aux chocs

Alors, que se passe-t-il exactement ? JerryRigEverything n’apporte pas de réponse définitive, mais avance l’hypothèse que le verre du Galaxy S24 Ultra était peut-être trop cassant. En effet, renforcer la résistance aux rayures implique généralement un durcissement du verre, ce qui peut aussi le rendre plus susceptible de se briser en cas de chute.

Corning et Samsung auraient ainsi trouvé un compromis en réduisant légèrement la résistance aux rayures pour améliorer la résistance aux chocs.

Cela étant dit, Corning affirme que la résistance aux chutes a bien été améliorée par rapport au Gorilla Armor original, tout en précisant que le Gorilla Armor 2 "maintient son exceptionnelle résistance aux rayures".

Il est donc possible que les résultats observés par JerryRigEverything soient une exception. Mais même si le verre du Galaxy S25 Ultra s’avère effectivement plus sensible aux rayures, le compromis peut sembler raisonnable si cela réduit les risques de casse.

Qu’est-ce qui compte le plus pour vous sur un smartphone : une meilleure résistance aux rayures ou une meilleure résistance aux chocs ? Donnez votre avis en commentaire.