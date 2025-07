Une ligne de code repérée dans une version bêta du logiciel Samsung mentionne le nom de code du Galaxy Z Trifold

Elle évoque également la présence du processeur Snapdragon 8 Elite

Code ou pas, il aurait été étonnant de ne pas retrouver ce processeur sur ce modèle

Le tout premier smartphone tri-pliant de Samsung devrait arriver très prochainement. Plusieurs fuites récentes laissent entendre une sortie en octobre, sous le nom de Samsung Galaxy Z Trifold. Et l’on a désormais une bonne idée de la puce qui l’équiperait.

Dans une version interne bêta de One UI 8 – l’interface utilisée par Samsung sur ses téléphones Android – le site Android Authority a repéré une ligne de code contenant la mention « siop_q7mq_sm8750 ». Ce code peut sembler obscur, mais « q7mq » correspondrait au nom de code déjà associé au Galaxy Z Trifold, tandis que « sm8750 » désigne le modèle du processeur Snapdragon 8 Elite.

Tout laisse donc penser que le Samsung Galaxy Z Trifold sera bien propulsé par le Snapdragon 8 Elite.

Un choix logique

Cela dit, cette information n’a rien d’étonnant : ce serait même surprenant que Samsung n’opte pas pour ce processeur. Il s’agit actuellement de la meilleure puce disponible pour les smartphones Android, déjà utilisée dans la gamme Galaxy S25 ainsi que dans le Galaxy Z Fold 7.

Certes, on ne peut pas totalement exclure l’utilisation d’une autre puce – comme l’Exynos 2500 développé en interne et présent sur le Galaxy Z Flip 7 – mais ce serait un choix curieux pour ce qui s’annonce comme l’appareil le plus haut de gamme de la marque.

On peut donc considérer comme rassurante la présence évoquée du Snapdragon 8 Elite, même si cela signifie probablement que ce téléphone tri-pliant atteindra un prix très élevé.

La mention du Snapdragon 8 Elite laisse également penser que le lancement du téléphone est imminent. En effet, les premiers modèles équipés du Snapdragon 8 Elite 2 devraient arriver d’ici fin 2025. Si Samsung prévoyait de lancer son Trifold plus tard, il aurait sans doute choisi la nouvelle génération de processeurs.

Même si cette ligne de code constitue un indice solide, rien ne permet encore d’affirmer avec certitude que ce processeur sera utilisé.

Une réponse plus claire pourrait arriver en octobre. Toutefois, selon certaines informations, le Samsung Galaxy Z Trifold pourrait n’être lancé que sur les marchés chinois et sud-coréen dans un premier temps. Si le modèle rencontre le succès, un successeur plus largement distribué pourrait suivre.