Le Samsung Galaxy Z Fold 7 sera le modèle le plus fin et léger jamais conçu

Samsung a confirmé que le Galaxy Z Fold 7 sera plus fin, plus léger et plus résistant que le modèle précédent

La marque laisse également entendre qu’il en sera de même pour le Samsung Galaxy Z Flip 7

Sans surprise, ces deux modèles sont aussi présentés comme les téléphones pliables les plus avancés de la marque à ce jour

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 et le Samsung Galaxy Z Flip 7 devraient être dévoilés en juillet. En attendant, la marque commence déjà à en faire la promotion, notamment via un nouveau billet de blog qui donne un aperçu de leur design.

Dans un article publié sur le site Samsung Newsroom, on peut lire que « la nouvelle série Galaxy Z est la plus fine, la plus légère et la plus avancée jamais conçue ».

Autrement dit, le Galaxy Z Fold 7 sera plus fin et plus léger que le Galaxy Z Fold 6. Bien que le billet mette surtout l’accent sur le Fold, il utilise le terme « Galaxy Z » plutôt que « Galaxy Z Fold », ce qui laisse penser que le Galaxy Z Flip 7 pourrait lui aussi être plus fin et plus léger que le Galaxy Z Flip 6.

Samsung ne précise pas les dimensions exactes, mais certaines fuites évoquent une épaisseur de seulement 3,9 mm une fois déplié et de 8,2 mm ou 8,9 mm une fois replié pour le Galaxy Z Fold 7. En comparaison, le Z Fold 6 mesure 5,6 mm une fois ouvert et 12,1 mm une fois fermé. Son poids atteint 239 g, ce qui signifie que le Fold 7 devrait être plus léger.

Jusqu’à aujourd’hui, aucune rumeur n’avait mentionné une éventuelle finesse accrue pour le Galaxy Z Flip 7. À titre de comparaison, le Z Flip 6 affiche une épaisseur de 6,9 mm ouvert, 14,9 mm fermé, pour un poids de 187 g.

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 (Image credit: Philip Berne / Future)

Conçus pour durer

En plus d’être plus fins et plus légers que leurs prédécesseurs, les prochains modèles pliables de Samsung devraient également être plus avancés et plus durables, selon le même article.

Il serait étonnant qu’ils ne gagnent pas en performance, mais savoir qu’ils seront aussi plus résistants est plutôt rassurant, surtout pour ce type d’appareil réputé fragile.

Là encore, Samsung ne détaille pas les améliorations apportées à la solidité, mais certaines fuites évoquent un mécanisme de charnière renforcé pour les deux modèles. Le Fold 7 pourrait également bénéficier d’une meilleure étanchéité et d’une plaque arrière en titane, plus robuste.

Les caractéristiques définitives ne devraient plus tarder à être connues, puisque des fuites annoncent une présentation officielle dès le 10 juillet.